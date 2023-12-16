Как красили волосы в СССР: лайфхаки из прошлого(4)
Это сейчас мы можем смело покрасить волосы во все цвета радуги, и не только, не боясь испортить качество прядей, ведь технологии настолько развиты, что большинство красителей не содержат в себе аммиак. К сожалению, наши мамы и бабушки такой роскошью не обладали, и им приходилось идти на всевозможные ухищрения, чтобы сменить имидж, пишет Wday.
Советские женщины не были так избалованы ассортиментом по уходу за волосами, как современные модницы. Покрасить волосы можно было только в два цвета — рыжий или черный, используя общедоступные хну или басму. Эти красители состоят из натуральных компонентов, поэтому волосы, как правило, оставались живы и здоровы. Но процесс покраски занимал от 4 до 6 часов.
А вот стать блондинкой было намного сложнее. Девушки рисковали навредить своим волосам и остаться вовсе без них. Они наносили на пряди перекись водорода, растворяли таблетки гидроперита и, надеясь, что волосы не отпадут и не будет химического ожога, ждали результата. Осветление перекисью давало неоднозначный результат по современным меркам цвета. Волосы выжигались, имели неестественный желтый оттенок, становились ломкими и сухими. После этого приходилось тратить много времени на восстановление повреждений.
Дамы, которые относились к своим волосам более бережно, осветляли их отваром ромашки или лимонным соком. Отчаянные советские женщины были достаточно изобретательны и готовы на многое. Смешивали черные чернила с шампунем, в результате добивались цвета вороньего крыла. А пожилые женщины, у которых виднелась седина, жаждали ее скрыть и таким образом получали фиолетовые волосы.
Техники окрашивания
Популярной техникой окрашивания считалось мелирование. На голову надевали каучуковую шапочку с отверстиями или просто целлофановый пакет с дырочками в шахматном порядке. Тоненькие пряди доставали через отверстия и окрашивали гидроперитом (перекисью водорода), затем заматывали в фольгу. В простонародье техника называлась просто — „перышки“.
Уход
Бальзамов и кондиционеров не существовало, поэтому в качестве ухода и восстановления конечно же использовали народные методы: делали маски из лука, ополаскивали волосы уксусом. Для блеска волос блондинки применяли ромашковый отвар. А для восстановления сухих кончиков на волосы наносили касторовое масло.
Химическая завивка
Стоит отметить, что в то время многие женщины стремились не только изменить цвет, но и быть „вечно“ кудрявыми. Химическая завивка была самой модной прической в СССР. Очереди в салон занимали с 7 утра, и многие пытались совместить покраску и завивку в один сеанс, тем самым рискуя остаться без шевелюры.
Квалифицированные мастера имели звание „мастер парикмахерского дела“. Организовывали специальные курсы, где квалифицированный специалист обучал подмастерьев. Одним из самых успешных профессиональных стилистов в СССР являлась Долорес Кондрашова - парикмахер, которая изменила мир стрижек и окрашиваний.