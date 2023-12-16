Как красили волосы в СССР: лайфхаки из прошлого

Советские женщины не были так избалованы ассортиментом по уходу за волосами, как современные модницы. Покрасить волосы можно было только в два цвета — рыжий или черный, используя общедоступные хну или басму. Эти красители состоят из натуральных компонентов, поэтому волосы, как правило, оставались живы и здоровы. Но процесс покраски занимал от 4 до 6 часов.

А вот стать блондинкой было намного сложнее. Девушки рисковали навредить своим волосам и остаться вовсе без них. Они наносили на пряди перекись водорода, растворяли таблетки гидроперита и, надеясь, что волосы не отпадут и не будет химического ожога, ждали результата. Осветление перекисью давало неоднозначный результат по современным меркам цвета. Волосы выжигались, имели неестественный желтый оттенок, становились ломкими и сухими. После этого приходилось тратить много времени на восстановление повреждений.

Дамы, которые относились к своим волосам более бережно, осветляли их отваром ромашки или лимонным соком. Отчаянные советские женщины были достаточно изобретательны и готовы на многое. Смешивали черные чернила с шампунем, в результате добивались цвета вороньего крыла. А пожилые женщины, у которых виднелась седина, жаждали ее скрыть и таким образом получали фиолетовые волосы.

Техники окрашивания

Популярной техникой окрашивания считалось мелирование. На голову надевали каучуковую шапочку с отверстиями или просто целлофановый пакет с дырочками в шахматном порядке. Тоненькие пряди доставали через отверстия и окрашивали гидроперитом (перекисью водорода), затем заматывали в фольгу. В простонародье техника называлась просто — „перышки“.

Уход

Бальзамов и кондиционеров не существовало, поэтому в качестве ухода и восстановления конечно же использовали народные методы: делали маски из лука, ополаскивали волосы уксусом. Для блеска волос блондинки применяли ромашковый отвар. А для восстановления сухих кончиков на волосы наносили касторовое масло.

Химическая завивка