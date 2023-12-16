Ученые выяснили, какие размер и форма ягодиц могут считаться идеальными

Так, наименее привлекательными в ходе исследования признаны варианты с наименьшей и наибольшей разницей между талией и ягодицами. Вероятно, в первом случае образец показался слишком плоским, а во втором — неестественно объемным.

Идеальными, по версии ученых, можно считать ягодицы, если они примерно на 35% больше талии. Проверить себя на соответствие эталону можно путем стандартных измерений: сравнивать нужно обхват талии (примерно на два сантиметра выше пупка) и обхват бедер в самом широком месте.

Результаты были получены путем опроса около 500 женщин и 500 мужчин. Респондентам предстояло выбрать наиболее привлекательное, по их мнению, изображение. К слову, аналогичное исследование проводилось и в отношении мужских ягодиц. Тогда участники тоже выбрали золотую середину, но с одним уточнением: наличие ямочек обязательно.

Существенных различий между полами, возрастными и этническими группами респондентов в отношении того, какие ягодицы они предпочитают, выявлено не было.