Почему мужчина не готов сделать следующий шаг?

Проблему отсутствия штампа в паспорте условно разделим на два шага.

Шаг первый. Понять, чего я в реальности хочу?

Вступление в официальный брак — тема, покрытая завесой стереотипов. Общество давит, родители напирают, „часики тикают“.

И во всем этом разнообразии мнений важно остановиться и подумать: „А я-то чего хочу? Нужен ли мне этот следующий шаг? А если нужен, то — с этим ли мужчиной?“

В нашем менталитете принято вцепиться в партнера, который рядом, и не отпускать. „Пусть плохонький и непостоянный, зато — мой“.

Бывает, что женщина всю жизнь бросает к ногам мужчины, лишь бы не ушел. А потом удивляется — чего это он предложение не делает?

А зачем ему? Его и так, без штампа в паспорте, „неплохо кормят“. И тут мы плавно приближаемся ко второму шагу.

Шаг второй. Определить, что я могу сделать?

Если вы точно решили, что это тот мужчина, с которым хочется прожить долго и счастливо в браке, то самое время изменить стратегию.

Партнер не делает следующий шаг, потому что не видит своей выгоды в этом. На понимает до конца: „Что меня ждет там? Что изменится, когда наденем кольца?“

Секс — и так по первому требованию. Всё устраивает.

Романтики и совместный отпуск присутствуют.

Вместе гуляем, смотрим сериалы, ведем быт. Что еще нужно?

Зато сомнений и причин не делать предложение, у него предостаточно:

Опыт друзей. Они вон женились, а их девушки из „милых и пушистых“ барышень превратились в вечно недовольных „фурий“. Секс пропал, романтика исчезла. И зачем все это надо?

Неудачный прошлый брак. Из серии: плавали, знаем, больше не хочется.

Позиция „сыночка“ при опекающей „мамочке“. Когда женщина в целом все решает сама, но предложение почему-то ждет от мужчины. А сын (по законам природы) не предлагает руку и сердце своей маме.

И много-много других причин.

Поэтому задача женщины — показать мужчине выгоды официального брака через честный разговор по душам: