Почему мужчина не готов сделать следующий шаг?(3)
Роман длится 2, 5, 10 лет, а предложения все нет. Знакомая многим ситуация. Родители давят, на душе скребут кошки, возникают сомнения, стоит ли продолжать отношения? Вроде штамп в паспорте не обязателен, а с другой стороны — уже пора (да и хочется). Почему же мужчина не готов сделать следующий шаг? Стоит ли ждать от него инициативы или все брать в свои руки, рассказала „Еве“ психолог Инна Мирная.
Проблему отсутствия штампа в паспорте условно разделим на два шага.
Шаг первый. Понять, чего я в реальности хочу?
Вступление в официальный брак — тема, покрытая завесой стереотипов. Общество давит, родители напирают, „часики тикают“.
И во всем этом разнообразии мнений важно остановиться и подумать: „А я-то чего хочу? Нужен ли мне этот следующий шаг? А если нужен, то — с этим ли мужчиной?“
В нашем менталитете принято вцепиться в партнера, который рядом, и не отпускать. „Пусть плохонький и непостоянный, зато — мой“.
Бывает, что женщина всю жизнь бросает к ногам мужчины, лишь бы не ушел. А потом удивляется — чего это он предложение не делает?
А зачем ему? Его и так, без штампа в паспорте, „неплохо кормят“. И тут мы плавно приближаемся ко второму шагу.
Шаг второй. Определить, что я могу сделать?
Если вы точно решили, что это тот мужчина, с которым хочется прожить долго и счастливо в браке, то самое время изменить стратегию.
Партнер не делает следующий шаг, потому что не видит своей выгоды в этом. На понимает до конца: „Что меня ждет там? Что изменится, когда наденем кольца?“
Секс — и так по первому требованию. Всё устраивает.
Романтики и совместный отпуск присутствуют.
Вместе гуляем, смотрим сериалы, ведем быт. Что еще нужно?
Зато сомнений и причин не делать предложение, у него предостаточно:
Опыт друзей. Они вон женились, а их девушки из „милых и пушистых“ барышень превратились в вечно недовольных „фурий“. Секс пропал, романтика исчезла. И зачем все это надо?
Неудачный прошлый брак. Из серии: плавали, знаем, больше не хочется.
Позиция „сыночка“ при опекающей „мамочке“. Когда женщина в целом все решает сама, но предложение почему-то ждет от мужчины. А сын (по законам природы) не предлагает руку и сердце своей маме.
И много-много других причин.
Поэтому задача женщины — показать мужчине выгоды официального брака через честный разговор по душам:
Выяснить, чего он ждет от серьезных отношений? Например, он грезит о рождении детей и хочет, чтобы его каждый вечер ждал свежий ужин.
Объяснить, что вы готовы идти на уступки компромиссы, но с тем, кто (в свою очередь) готов „играть в долгую и брать ответственность“.
Донести до партнера, почему вам важен именно официальный брак. Почему, например, рождение детей не приемлемо для вас вне супружества.
Дальше — мяч на стороне мужчины. Может быть такое, что его ваши доводы не убедят. Что он останется при своих установках и сомнениях.
Но тогда мы возвращаемся к пункту один: а точно ли это ваш мужчина? Вы с ним хотите сыграть свадьбу? Тогда остается разве что на аркане его в ЗАГС тащить. Или всё же ещё раз объективно взглянуть на ситуацию.
В любом случае, исправить другого человека нереально. А поработать над собой — можно и нужно.