Продукты, которые эффективно поднимут иммунитет этой зимой — советует эксперт

Никуда без овощей

Большая часть жителей мегаполиса не соблюдает режим дня и не всегда следит, что находится в их тарелках. И это крайне опасно для организма. Виталина: „Без достаточного уровня витаминов и минералов наша иммунная система беззащитна перед вирусами. Обеспечьте себе наличие сезонных овощей хотя бы четыре раза в неделю“. Особенное внимание специалист рекомендует уделить продуктам с содержанием витаминов В2 и В6, а также богатых клетчаткой. Лук и чеснок — обязательные „гости“ на вашем обеде, если у вас нет противопоказаний. Что касается остальных овощей, кладези витаминов — зеленые, красные и желтые.

Ягодный бум

Завтрак со свежими ягодами — лучший способ подбодрить организм с утра и зарядить полезными веществами. Терапевт: „Для нашего иммунитета прекрасно подходит виноград, клюква, черника и малина. Достаточно всего 70—80 грамм в день“. Ягоды обладают противоспалительным и антивирусным действием благодаря наличию эллаговой кислоты.

Орехи

В зимнее время без орехов никуда. Они подходят практически для любых видов блюд, а потому смело добавляйте их в каши, десерты и даже во второе блюдо. Виталина: „В орехах содержатся иммунноактивные кислоты, витамины группы В и необходимые каждому из нас Омега−3 кислоты. 80 грамм орехов могут заменить несколько комплексов витаминов“.

Рыба

Куда же без рыбных блюд! Употребление рыбы хотя бы два раза в неделю снизит риск развития йододефицита в несколько раз. Кроме того, как говорит наш эксперт, жирные сорта рыбы увеличивают сопротивляемость организма к инфекциям, а все из-за высокого содержания витаминов А, D и В12. Виталина: „Выбирайте на свой стол палтуса, форель, лосося, сардину и семгу“.