Топ−5 красящих продуктов, которые точно испортят ваши зубы на новый год

Красное вино

Трудно представить праздник без вина на столе. Однако всем любителям посидеть в уютной компании с бокалом красненького стоит учитывать, что входящие в состав напитка антоцианы (пигменты винограда) и дубильные вещества могут менять цвет зубов в сторону фиолетовых оттенков. Луиза советует: „Чтобы предотвратить окрашивание зубной эмали, старайтесь сразу после употребления вина воспользоваться очищающей пенкой для полости рта или хотя бы прополоскать рот чистой водой, чтобы снизить красящий эффект напитка“.

Красные ягоды, фрукты и овощи

Свекла, которая присутствует на праздничном столе практически каждого россиянина в виде салата „Сельдь под шубой“, а также свежие ягоды и фрукты — голубика, ежевика, смородина, слива и вишня, содержат в себе пигменты, которые могут окрашивать зубы. „Если вы хотите сохранить белизну своей улыбки, старайтесь избегать прямого контакта этих продуктов с внешней стороной зубов — например, ешьте их при помощи вилки или ложки“, — говорит стоматолог.

Соусы, маринады и специи

Злоупотребление специями может стать причиной изменения оттенка зубной эмали. Например, пигменты приправ карри и шафрана, обладающих ярким желтым или красным оттенком, могут оседать глубоко в порах эмали. Томатные соусы и кетчуп, по мнению эксперта, также являются потенциальными врагами белоснежной улыбки, поскольку они окрашивают зубы из-за своего ярко-красного цвета и высокого содержания уксусной кислоты. Соевый соус, который часто используется в блюдах японской кухни, также представляет опасность для зубной эмали из-за цветных веществ, способных вызывать стойкое окрашивание зубов в виде пигментных пятен.

Цитрусовые