Может ли прогулка без шапки вызвать менингит: отвечает врач

Врач Андрей Кондрахин объяснил, чем грозит легкомысленная прогулка без шапки. Если вкратце, спровоцировать менингит таким образом действительно можно. А это, напомним, воспаление оболочки мозга — приятного мало!

„Если у человека уже есть хронический тонзиллит, гайморит, фарингит, синусит или какое-либо другое хроническое заболевание подобного рода, то прогулка на холоде без шапки может спровоцировать менингит. Однако он будет связан с вторичным воспалением, которое уже есть в полости носа, переохлаждение просто станет провокатором“, - говорит Кондрахин.

Эксперт подчеркнул, что в результате переохлаждения в менингит может перерасти и воспаление среднего уха, так как оно расположено близко к мозгу. Ко всему прочему, долгое нахождение на улице в одежде не по сезону способно довести до насморка, ангины, скарлатины, бронхита, пневмонии и даже аутоиммунного заболевания почек.