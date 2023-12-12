Не дарите технику на Рождество и Новый год! Таллиннский астролог рассказывает, что нас ждет в декабре(1)
Ведический астролог Ирина Варнес подготовила прогноз на вторую половину декабря. Смотрите, что нас ждет!
13 декабря нас ожидает сразу два события: Новолуние, а Меркурий начинает ретроградное движение. Когда мы говорим ретроградное движение, это не значит, что планета меняет орбиту движения, конечно же нет. Если смотреть с Земли, из-за разной скорости движения планет по своим орбитам создается иллюзия, что планета движется вспять на фоне знака зодиака. На самом деле, во время ретроградного движения планета находится ближе к Земле и поэтому мы ощущаем ее влияние сильнее.
Меркурий может быть ретроградным 3-4 раза в год, но это очень короткие периоды по 2-3 недели и они у нас всегда на слуху. Сейчас также Юпитер находится в ретроградном движении уже несколько месяцев. Как раз в последний день этого года Юпитер начнет свое обычное движение, поэтому ждем подарки от Юпитера!
До конца года Меркурий будет в Стрельце под влиянием ретроградного Юпитера из знака Овен. Хорошее положения для развития новых связей, повышения квалификации, обучения. А после 16 декабря Солнце соединиться с Меркурием и это даст нам больше энергии закончить недоделанные дела перед Новым годом.
Не советуется покупать технику или новый компьютер во время ретроградного движения Меркурия - поэтому не лучшее решение дарить гаджеты или бытовые приборы на рождественские праздники. Можно выбрать другой подарок или обойтись подарочной картой.
Венера в отличном положении и дает возможность для знакомств и развития отношений. Постарайтесь успеть уладить семейные конфликты до начала рождественских праздников. Уже 25 декабря Венера переходит в знак Скорпиона, где она соединиться с Марсом. Такое соединение может подлить масла в огонь, испытать на прочность и, конечно же, добавить страсти в крепкие отношения.
3 сильные планеты в своих знаках - Венера, Сатурн и Марс. Время само расставляет все по своим местам. Сейчас самое невыгодное - это быть неискренним, если вам пришлось поступить так, что сейчас стыдно, то лучше расскажите об этом. Скорей всего, другой человек вас простит, и в вашей жизни станет больше света и тепла. Если такой возможности нет, то сходите к психологу или на исповедь.
Теневые планеты Раху и Кету сменили знак, у нас появится новый вектор развития - желание стабильности и в то же время страх потери. Как не привязываться к результатам? Как найти точку баланса между иллюзорным, фанатичным „Просветлением“ и здоровым самопознанием? На все эти вопросы нам предстоит искать ответ последующие 1,5 года.
В целом нас ждет энергичный позитивный месяц, особенно для тех, кто понимает, что изменения неизбежны и смело двигается вперед!
16-17 декабря - не перенапрягайтесь в эти дни.
19 декабря возможны нотки меланхолии и грусти.
20 декабря - можно попробовать найти решение проблемы с помощью подсознания во сне. Задайте себе интересующий вопрос перед сном, положите рядом с кроватью лист бумаги и ручку. В эту ночь сны будут особенно яркими. Как проснетесь, сразу же запишите сон, если не помните, записывайте состояние, ощущение, первые мысли.
Будьте особенно осторожны на дорогах 25-27 декабря.