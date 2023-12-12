Не дарите технику на Рождество и Новый год! Таллиннский астролог рассказывает, что нас ждет в декабре

13 декабря нас ожидает сразу два события: Новолуние, а Меркурий начинает ретроградное движение. Когда мы говорим ретроградное движение, это не значит, что планета меняет орбиту движения, конечно же нет. Если смотреть с Земли, из-за разной скорости движения планет по своим орбитам создается иллюзия, что планета движется вспять на фоне знака зодиака. На самом деле, во время ретроградного движения планета находится ближе к Земле и поэтому мы ощущаем ее влияние сильнее.

Меркурий может быть ретроградным 3-4 раза в год, но это очень короткие периоды по 2-3 недели и они у нас всегда на слуху. Сейчас также Юпитер находится в ретроградном движении уже несколько месяцев. Как раз в последний день этого года Юпитер начнет свое обычное движение, поэтому ждем подарки от Юпитера!

До конца года Меркурий будет в Стрельце под влиянием ретроградного Юпитера из знака Овен. Хорошее положения для развития новых связей, повышения квалификации, обучения. А после 16 декабря Солнце соединиться с Меркурием и это даст нам больше энергии закончить недоделанные дела перед Новым годом.

Не советуется покупать технику или новый компьютер во время ретроградного движения Меркурия - поэтому не лучшее решение дарить гаджеты или бытовые приборы на рождественские праздники. Можно выбрать другой подарок или обойтись подарочной картой.

Венера в отличном положении и дает возможность для знакомств и развития отношений. Постарайтесь успеть уладить семейные конфликты до начала рождественских праздников. Уже 25 декабря Венера переходит в знак Скорпиона, где она соединиться с Марсом. Такое соединение может подлить масла в огонь, испытать на прочность и, конечно же, добавить страсти в крепкие отношения.