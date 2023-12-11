Любовь на расстоянии: возможна или нет? Рассказывает психолог
Отношения на расстоянии сегодня не редкость. Люди встречаются на отдыхе или в командировках. Знакомятся по интернету. А потом выясняется, что они живут в разных городах или даже странах. Можно ли построить крепкие отношения вдали друг от друга? Почему некоторые выбирают такой тип брака? Есть ли психологические причины? Об этом „Еве“ рассказала психолог Инна Мирная.
Почему нет потребности в близости?
Отношения на расстоянии, в целом, не являются нормой. Человеку нужен человек рядом. Это заложено в нас природой. Но нельзя, конечно, всех мести под одну гребенку. Не забываем и про контекст, в котором рос конкретный ребенок. Про его взаимоотношения со значимым взрослым (мамой). От них зависит, какой тип привязанности у него сформировался.
Американский психолог Мэри Эйнсворт провела на эту тему исследования и доказала, что тесная связь между матерью и малышом формируется после 6 месяцев. В чем была суть эксперимента? Женщин с детьми от года до 1,5 лет приглашали в комнату и моделировали несколько ситуаций: мама и малыш в помещении вдвоем, мама уходит, приходит незнакомец, мама возвращается.
Исследователей интересовало, как ребята отреагируют на отсутствие и возвращение матери и появление чужого человека. В итоге были выделены 4 типа привязанности: надежный, тревожный, избегающий и дезорганизованный.
И нас интересует третий — избегающий тип. Во время эксперимента такие дети спокойно реагировали на разлуку с мамой. Потому что знали — никто не придет. Они готовы были пойти на контакт с любым, кто проявит внимание, но не недолго. Не подпуская слишком близко.
Часто это дети из неблагополучных семей или с холодной, отстраненной мамой (которая присутствует физически, но не душевно). Они быстро усваивают, что потребность в близости приводит к разочарованию, и стараются в дальнейшем обходиться без нее.
Во взрослом возрасте такие люди могут жить с партнером в разных городах и даже на разных континентах. И чувствовать себя гармонично при этом.
Можно ли построить отношения на расстоянии?
Для всех остальных отношения на расстоянии, скорее всего, станут настоящим испытанием.
Во-первых, появится лишний повод для тревоги: „А когда мы встретимся в следующий раз? А сколько раз в день нужно звонить? А получится ли вместе поехать в отпуск? Будем ли мы когда-нибудь жить рядом?“. Сплошные вопросы и неопределенность. Выносить это с каждым годом будет все труднее.
Во-вторых, возникнет искажение реальности. Появится иллюзии по поводу партнера и совместного быта. Живя на расстоянии, нет возможности узнать привычки и потребности друг друга.
В онлайне человеку легче казаться „лучше, богаче и сильнее“, чем он есть на самом деле. Можно создать любой образ, который разрушится в первую же неделю совместной жизни.
Поэтому, прежде чем согласиться на отношения на расстоянии, нужно 100 раз взвесить все за и против. И если оба партнера уверены в своих чувствах, то вместе решить вопрос переезда — не такая уж и проблема.