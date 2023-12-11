Любовь на расстоянии: возможна или нет? Рассказывает психолог

Почему нет потребности в близости?

Отношения на расстоянии, в целом, не являются нормой. Человеку нужен человек рядом. Это заложено в нас природой. Но нельзя, конечно, всех мести под одну гребенку. Не забываем и про контекст, в котором рос конкретный ребенок. Про его взаимоотношения со значимым взрослым (мамой). От них зависит, какой тип привязанности у него сформировался.

Американский психолог Мэри Эйнсворт провела на эту тему исследования и доказала, что тесная связь между матерью и малышом формируется после 6 месяцев. В чем была суть эксперимента? Женщин с детьми от года до 1,5 лет приглашали в комнату и моделировали несколько ситуаций: мама и малыш в помещении вдвоем, мама уходит, приходит незнакомец, мама возвращается.

Исследователей интересовало, как ребята отреагируют на отсутствие и возвращение матери и появление чужого человека. В итоге были выделены 4 типа привязанности: надежный, тревожный, избегающий и дезорганизованный.

И нас интересует третий — избегающий тип. Во время эксперимента такие дети спокойно реагировали на разлуку с мамой. Потому что знали — никто не придет. Они готовы были пойти на контакт с любым, кто проявит внимание, но не недолго. Не подпуская слишком близко.

Часто это дети из неблагополучных семей или с холодной, отстраненной мамой (которая присутствует физически, но не душевно). Они быстро усваивают, что потребность в близости приводит к разочарованию, и стараются в дальнейшем обходиться без нее.

Во взрослом возрасте такие люди могут жить с партнером в разных городах и даже на разных континентах. И чувствовать себя гармонично при этом.

Можно ли построить отношения на расстоянии?

Для всех остальных отношения на расстоянии, скорее всего, станут настоящим испытанием.

Во-первых, появится лишний повод для тревоги: „А когда мы встретимся в следующий раз? А сколько раз в день нужно звонить? А получится ли вместе поехать в отпуск? Будем ли мы когда-нибудь жить рядом?“. Сплошные вопросы и неопределенность. Выносить это с каждым годом будет все труднее.