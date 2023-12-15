Таролог назвала знаки зодиака, которые смогут встретить любовь в декабре

По ее словам, последний месяц года окажется благоприятным временем для представителей знака Рыбы, ищущих отношения по расчету. Поэтому для них главная рекомендация – действуйте, передает „Леди“.

Тельцам самое время переводить существующие отношения в семейные. Вполне возможно, что в декабре им поступит предложение руки и сердца. Медлить не стоит – надо принимать не раздумывая, посоветовала таролог. При этом уже семейным Тельцам месяц сулит стабильное семейное счастье.

Близнецы могут влюбиться в человека яркого, веселого, эмоционального. Он будет щедро делиться с ними позитивным настроением и творить вокруг них праздник.

Однако им стоит быть осторожнее и подумать, не создают ли они себе фантазию с переносом на этого человека. „Быть может, он не тот, за кого вы его принимаете“, – предупредила Шери.

Находящиеся в поиске второй половинки Скорпионы и Стрельцы в декабре с большой вероятностью ее встретят. Те же, кто уже обрел свою любовь, весь декабрь будут наслаждаться комфортными, размеренными и гармоничными отношениями. Все будет стабильно, без изменений, правда, при условии, что никто в паре не станет излишне ограничивать свободу партнера, отметила эксперт.

Водолеям в декабре, возможно, придется столкнуться с напористыми ухаживаниями со стороны нового знакомого и очень быстро влюбиться в этого человека. Но бросаться в омут с головой и резко менять свою жизнь в связи с этим сейчас не стоит: надо постараться держать свои эмоции под контролем, заключила таролог.