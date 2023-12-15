Красота и здоровье
15.12.2023, 13:15

Укладка волос может навредить здоровью: новое исследование вызвало тревогу у специалистов

 
Delfi Life
ФОТО: Polina Tankilevitch | Pexels

Чтобы добиться прямых и блестящих волос, женщины покупают огромное количество средств по уходу. Чаще всего волосы действительно претерпевают волшебное преображение, но не без жертв. Недавние исследования показали, что обычная укладка волос может нанести вред здоровью, пишет Delfi Life.

О вреде нагревания волос говорилось столько раз, что вряд ли остались те, кто верит в безвредность этой процедуры. Но исследование, опубликованное в научном журнале Environmental Science & Technology, подняло ранее мало обсуждавшуюся тему: опасность средств по уходу за волосами.

Выпрямители и щипцы для завивки — не единственные средства, используемые для поддержания прямых или вьющихся волос. Есть широкий спектр продуктов по уходу за волосами, которые делают их блестящими и шелковистыми. Именно этому посвящено последнее исследование Американского химического общества.

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