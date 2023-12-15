Укладка волос может навредить здоровью: новое исследование вызвало тревогу у специалистов

О вреде нагревания волос говорилось столько раз, что вряд ли остались те, кто верит в безвредность этой процедуры. Но исследование, опубликованное в научном журнале Environmental Science & Technology, подняло ранее мало обсуждавшуюся тему: опасность средств по уходу за волосами.