Укладка волос может навредить здоровью: новое исследование вызвало тревогу у специалистов

О вреде нагревания волос говорилось столько раз, что вряд ли остались те, кто верит в безвредность этой процедуры. Но исследование, опубликованное в научном журнале Environmental Science & Technology, подняло ранее мало обсуждавшуюся тему: опасность средств по уходу за волосами.
Выпрямители и щипцы для завивки — не единственные средства, используемые для поддержания прямых или вьющихся волос. Есть широкий спектр продуктов по уходу за волосами, которые делают их блестящими и шелковистыми. Именно этому посвящено последнее исследование Американского химического общества.