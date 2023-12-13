13.12.2023, 13:15
У каждого своя кровать. Правда ли, что раздельный сон способен улучшить здоровье и спасти отношения?(1)
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Храп, перетягивание одеяла и резкие движения во сне могут значительно ухудшить ночной отдых. Недосыпающий человек обычно очень раздражителен, поэтому эксперты по отношениям считают, что раздельный сон может улучшить не только ваше здоровье, но и партнерские отношения, пишет rus.delfi.lv.
Сон в наш век на вес золота, поэтому любой метод, обещающий улучшить его качество, мгновенно становится популярным. В наши дни сон в одиночестве стал одним из самых популярных. Кому-то это может показаться немодным, но исследования говорят о пользе сна по отдельности. Например, в Великобритании каждая шестая пара спит отдельно уже более пяти лет.