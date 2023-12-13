У каждого своя кровать. Правда ли, что раздельный сон способен улучшить здоровье и спасти отношения?

Сон в наш век на вес золота, поэтому любой метод, обещающий улучшить его качество, мгновенно становится популярным. В наши дни сон в одиночестве стал одним из самых популярных. Кому-то это может показаться немодным, но исследования говорят о пользе сна по отдельности. Например, в Великобритании каждая шестая пара спит отдельно уже более пяти лет.

Статистика поражает, особенно если учесть, что никто не говорит об этом вслух. Кто захочет рассказать друзьям, что спит с партнером в разных кроватях? Скорее всего, никто, ведь это звучит не очень сексуально и может создать впечатление, что в отношениях есть проблемы. Но эксперты уверены — раздельный сон может стать причиной счастливых отношений.