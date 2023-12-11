Стилист раскрыл секрет омолаживающей прически Кейт Миддлтон: ее можно повторить дома

У принцессы уэльской очень естественная мимика, видно, что она просто хорошо ухаживает за собой. А секрет молодости, как говорят стилисты, в стрижке и укладке.

Какая стрижка у Кейт

Совсем недавно Кейт сделала модную в этом сезоне стрижку „бабочка“. Она многослойная с обязательным акцентом у лица. Плюс у Миддлтон челка-шторка. Она удлиненная, ее можно раздвинуть по бокам. Выстригается в форме арки. Челка тоже добавляет молодости образу.

Какая укладка у Кейт

Еще минус 5 лет в паспорте добавляет подвижная укладка Кейт — она часто делает локоны. Они свободные неструктурированные с прикорневым объемом. Подобная укладка, в отличие от прилизанных хвостиков или пучков, хорошо омолаживает именно за счет своей подвижности и игривости.

Как повторить такую укладку

Эксперты говорят, что укладка, как у Кейт, займет минут 10, зато потом, вы будете выглядеть на 5 лет моложе.

Подготовьте волосы

Стилист Кейт Миддлтон Ричард Уордон говорит, что для начала он моет голову своей клиентки с шампунем для объема, после наносит кондиционер. Затем на влажные волосы наносит разглаживающий крем, а на кончики — аргановое масло.

Тем, кто хочет повторить укладку Кейт, стилист советует высушить волосы феном до половины, распылить спрей для создания объема на корни. А затем с круглой щеткой, задать объем в прикорневой зоне. После досушить волосы по длине полностью.

Завейте локоны

Завивать пряди Ричард советует по схеме. Разделите волосы на верхнюю и нижнюю секции. Начните с нижней. Берите достаточно крупные пряди, завивайте вверх по направлению к корням. Чтобы локоны получились объемными, завив прядь на шипцы, держите ее несколько секунд прежде, чем отпустить. Проработав все зоны, зафиксируйте прическу лаком. Если у вас тонкие волосы, слегка втряхните локоны от корней, а уже потом обработайте лаком.