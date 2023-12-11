Названы 20 самых полезных для здоровья продуктов

Кунжут. Он приносит пользу сердцу. Известно, что кунжутное масло регулирует когнитивные функции, поскольку содержит в своём составе лестин. Семена кунжута улучшают состояние ногтей.

Кабачковый сок. При его употреблении вы защититесь от гипертонии.

Цветная капуста. Она улучшает функцию печени.

Сельдерей. Отличается мочегонными свойствами.

Спаржа. Она содержит много белка, фолиевой кислоты, калия, витаминов А, С, К и В, клетчатки, ниацина, фосфора.

Миндаль. Его полезно есть тем, у кого есть заболевания органов грудной клетки. Лучше всего употреблять миндаль вместе с мёдом.

Мёд. Помогает при анемии.

Щавель. Для улучшения работы мозга нужно пить специальную жидкость. Для её приготовления отварите щавель, процедите его и затем пейте.

Кориандр. Отлично подходит людям с тахикардии.

Куриный бульон. Поможет, если вы страдаете от болей в позвоночнике.

Изюм. Он полезен, если у вас возникают боли в позвоночнике.

Белый нут. Поможет при изжоге, высоком уровне кислотности.

Мята. Она избавляет от неприятного запаха изо рта, успокаивает желудок.

Кедровые орехи. Их нужно есть тем, кто перенёс инсульт.

Молоко. Благодаря употреблению этого напитка вы станете выносливее, укрепите иммунитет, снимите напряжение и усталость.

Финики. Они полезны при борьбе с малокровием, анемией.

Яблоки. Ешьте их, чтобы укрепить сердце.

Бараний бульон. В первую очередь его нужно есть тем, кто хочет набрать вес.

Чеснок. Избавляет от воспаления в организме, облегчает боли в спине.