Как свести партнера с ума парой прикосновений: 10 советов профессионального массажиста из Таллинна

5. Попросите партнера лечь на живот и помассируйте заднюю часть его ног, а потом - перевернуться на спину, чтобы вы могли заняться его руками и передней частью ног. Каждая часть тела должна чувствовать расслабление — тогда эффект можно считать достигнутым. Нежно потрите его руки и ноги длинными уверенными движениями по направлению снизу вверх.

4. Если партнер не против, можно также сделать нежный массаж ягодиц. Мягко надавливайте основанием ладоней на ягодицу партнера, начиная сверху и продвигаясь вниз. Повторите с противоположной стороны.

3. Выделите время на массаж поясницы. Сядьте так, чтобы вы с партнером смотрели в одном направлении. Положите ладони на нижнюю часть его спины, рядом с бедрами, и начните делать легкие толчки вперед к середине спины. Сосчитайте до 20, пока массируете эту область, однако не стесняйтесь задержаться, если партнеру приятны ваши действия.

2. Попросите партнера лечь на живот, чтобы в первую очередь поработать с его плечами и спиной. Помните, что ваша цель состоит не в том, чтобы сделать партнеру глубокий массаж тканей или облегчить боль в мышцах. Вам важно просто нежно пройтись по всем местам. Сверяйте силу нажима с ощущениями партнера. Скользите руками по его коже. Медленно считайте в уме до 20 при массировании каждого участка — шеи, левого плеча, правого плеча, середины спины и так далее.

1. Для массажа необходимо использовать увлажняющий крем или масло, второе можно приобрести специально в магазине, но на крайний случай подойдет и чайная ложка оливкового. Разогрейте его в руках. Начните с области спины, шеи и плеч, используя так называемые, длинные поглаживания с мягким нажимом снизу вверх.

Для романтического массажа важны детали. Подумайте, как приглушить свет, какую медленную музыку включить. Наша основная цель - расслабить партнера на уровне мышц, а уже все остальное, это приятный бонус.

Разнообразить и украсить ваши вечера можно массажем! Все мы обожаем его, но иногда думаем, что делать массаж качественно могут только профессионалы и даже не пытаемся попробовать.

6. Общайтесь с партнером на протяжении всего массажа. Если ваш партнер считает, что „без боли нет результата“, можно немного проработать более болезненные участки. Спросите, что он чувствует, прежде чем продолжить. Если он скажет, что ему нравятся ощущения в этом месте, можно сосредоточиться на данной зоне дольше.

7. Не забудьте уделить внимание ступням. Добавьте еще крема или масла на ладони и аккуратно разотрите нижнюю часть ступней партнера большими круговыми движениями. Сделайте небольшие круговые движения вокруг лодыжек и мягко помассируйте область между пальцами ног. Если ваш партнер чувствителен к щекотке, возможно, вам придется пропустить эту часть. Но если ему приятны прикосновения к ступням, то не стоит их игнорировать.

8. Не торопитесь массировать более деликатные или чувственные места. Романтический массаж может как остаться без продолжения, так и стать фантастической прелюдией более интимного процесса. Начните с нежного массажа всего тела, прежде чем приближаться к более чувствительным зонам, таким как грудь.

9. Поощряйте партнера пить больше воды после. Массаж может привести к высвобождению токсинов из мышц — дополнительное количество жидкости поможет их вывести.

10. Если вы тоже хотите получить массаж, вызовите на дом специалиста, чтобы он провел сеанс парного массажа.

Позвольте партнеру расслабиться после массажа и немного полежать. Скорее всего, он будет максимально расслаблен, не захочет включать свет и распахивать двери, как только все закончится. Позвольте ему немного полежать спокойно и воспользуйтесь этой возможностью, чтобы тоже немного отдохнуть!

Ну и всегда обращайте внимание на вербальные и невербальные сигналы. Помните, что ваше внимание во время массажа должно быть сосредоточено на партнере, а не на том, что может или не может случиться после. Всегда получайте согласие партнера, прежде чем переходить к явному эротическому массажу.