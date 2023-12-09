Почему опасно не чистить зубы перед сном?

Многие люди привыкли чистить зубы только утром, потому что они не понимают всей важности вечерних гигиенических процедур. На самом деле для того, чтобы сохранить здоровье и красоту улыбки, перед отходом ко сну также обязательно навести во рту „порядок“ и тщательно почистить зубы — и вот, почему.

Могут развиваться опасные заболевания

Когда человек отдыхает, выделение слюны, которая омывает зубные единицы, по естественным причинам замедляется, а значит зубы лишаются природной защиты от атаки патогенных бактерий. Последние, в свою очередь, питаются остатками пищи и бактериальным налетом, который образовался на зубах в течение дня, и продуцируют агрессивные кислоты, ослабляющие защитные свойства зубной эмали. В результате данного процесса на поверхности зубов появляются „слабые места“ — участки деминерализации, а в пришеечной области зубных единиц откладывается зубной камень — всё тот же налет, который отвердевает и минерализуется при отсутствии правильной гигиены.

Чтобы предупредить подобные проблемы, важно тщательно очищать межзубные промежутки от остатков пищи. Кроме того, гигиенические меры — лучшая профилактика развития множества стоматологических заболеваний, в том числе ведущих к разрушению твердых тканей зубных единиц. Если же человек игнорирует вечернюю чистку зубов, существует большая вероятность, что вскоре он обратится к стоматологу с жалобами на болевые ощущения или образование пятен и полостей на зубной эмали по причине возникновения кариеса.

Может появиться неприятный запах изо рта

Тот, кто любит ложиться в постель сразу после еды, может столкнуться с деликатной проблемой, которая негативным образом повлияет на его социальную жизнь — с галитозом, или появлением неприятного запаха изо рта.