6 бьюти-трендов, которые будут актуальны в 2024 году

Неоновые стрелки и тени

Такой макияж подойдет не только для вечеринки в стиле диско, но и на каждый день. Не стоит бояться насыщенных неоновых цветов: зеленого, оранжевого, синего, желтого, фуксии. С люминесцентными лайнерами или тенями ваш образ будет выглядеть свежо и ярко. В качестве эксперимента можно начать с тонких стрелок. Если результат понравится, рисуйте более отчетливые и смелые линии. Кстати, с неоном можете не беспокоиться об идеальной геометрии стрелок: легкая небрежность здесь вполне допустима.

Монохромные smoky eyes

Макияж smoky eyes держится в списках трендов не первый год и, судя по всему, не скоро выйдет из моды. От сезона к сезону меняются лишь актуальная цветовая гамма и вариации такого мейка. Мы привыкли использовать несколько оттенков теней, но в наступающем году вам понадобится только один. Среди самых актуальных — серый, фиолетовый, бордовый и их оттенки.

Влажные веки

Добиться глянцевого блеска можно с помощью специальных теней с эффектом влажных век. Выбор цвета остается за вами, но для вечеринок используйте насыщенные оттенки и почти прозрачные — для дневных образов. Такой макияж очень капризный: чтобы покрытие не скатывалось в складках верхнего века, используйте базу под тени или праймер. Кроме того, глянцевые веки — это сильный акцент, поэтому постарайтесь не переусердствовать с остальным макияжем.

Двухцветный макияж глаз

Яркий, контрастный мейк гарантированно будет в тренде в следующем году. Используйте для верхнего века два оттенка теней с кремовой или сухой текстурой. Главное правило: не стесняться и экспериментировать!

Красные губы