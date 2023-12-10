8 простых привычек, которые незаметно жгут калории каждый день

Гуляйте с собакой

Даже получасовая прогулка с собакой — отличный способ сжечь дополнительные 100 калорий в день. Согласно исследованию, проведенному в 2017 году, владельцы собак в среднем более физически активны и реже страдают избыточным весом. Вместо того чтобы сидеть на лавочке, попробуйте поиграть с питомцем. Не заметите, как прогулка превратится в приятную тренировку.

Вымойте машину

Конечно, проще всего поехать в автомойку. Но, может быть, лучше воспользоваться еще одним шансом совместить приятное с полезным? Стандартная чистка вашего автомобиля позволит задействовать самые разнообразные мышцы и повысит количество сердечных сокращений. Не забудьте о полировке! Больше блеска — больше сожженных калорий.

Ешьте больше белка

Исследования показали, что организм тратит больше энергии на его переваривание, чем на жиры или углеводы. Редкая возможность ускорить метаболизм в состоянии покоя. Кроме того, белок позволяет дольше чувствовать себя сытой в течении дня, а значит, вы съедите намного меньше, чем если будете налегать на углеводные перекусы.

Плавайте

Не у всех есть доступный круглогодично бассейн поблизости, но упускать возможность поплавать, если такая представится, не стоит. Этот способ сжигания калорий не оказывает негативного воздействия на суставы. Сопротивление воды задействует несколько групп мышц, превращая плавание в тренировку всего тела, которая помогает поддерживать общую физическую форму и здоровье: 15 минут в бассейне — отличная альтернатива изнурительным тренировкам, особенно если вы недолюбливаете спортзалы.

Пилатес

Пилатес был разработан для реабилитации после травм. Но сегодня он популярен в качестве домашних тренировок. Получасовое занятие сочетает силовые упражнения и растяжку, ускоряя расход энергии для существенного сжигания калорий. В отличие от йоги пилатес, как правило, включает больше движений, для которых придется напрягаться, а значит, он приводит к сжиганию большего числа калорий.

Ешьте свежие фрукты