Чем отличается просто секс от секса по любви (вы удивитесь)

Делает секс особо страстным

Известный антрополог Хелен Фишер в книге „Почему мы любим“ описывает главные изменения, которые происходят с человеком, когда он влюбляется.

Мы придаем объекту нашей любви особое значение, концентрируем на нем внимание, возвеличиваем, постоянно думаем о нем, ощущаем прилив энергии и сильнейший поток эмоций. Ко всему прочему прибавляется стремление к эмоциональному единению, эмоциональная зависимость, эмпатия и буквально неконтролируемая страсть.

Все это — работа гормонов дофамина, серотонина, адреналина, а затем и вазопрессина, играющего роль в поиске партнера. И, конечно, кситоцина, формирующего романтическую привязанность к нему.

Когда нас переполняют чувства, выразить их словами бывает непросто, а вот телесное выражение любви и влюбленности дается легче. Слово „любовь“ пришло в английский язык из санскрита и происходит от слова „libh“, означающего „вожделение“. Но, даже если откинуть лингвистические особенности в сторону, влюбленность и сексуальное желание все равно окажутся связаны.

Добавляет больше удовольствия

И чувство влюбленности, и сексуальное желание рождаются в одной и той же части нашего мозга — островковой коре. Каждый из центров работает самостоятельно, но чаще всего активация одного центра приводит к возбуждению и других, ближайших к нему.

Поэтому в некоторых случаях может казаться, что вы чувствуете влюбленность по отношению к партнеру после хорошего секса.

Это также объясняет и то, почему влюбленность все-таки делает секс лучше: при активации сразу двух центров вырабатывается большее количество гормонов, отвечающих за наше удовольствие и счастье.

Располагает к доверию и экспериментам

Секс на одну ночь, секс с малознакомым человеком оценивается мозгом как стрессовая и опасная ситуация. Желание и возбуждение здесь появляется скорее из-за чувства риска. А вот близость с любимым человеком, хоть и сопровождается выборосом адреналина и норадреналина в кровь, не воспринимается, как опасность.