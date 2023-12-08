Чем отличается просто секс от секса по любви (вы удивитесь)(4)
Влюбленность — эволюционный механизм, предусмотренный для успешного продолжения рода. „Любовь живет три года“: примерно такой временной промежуток необходим людям, чтобы зачать, выносить, родить потомство и вместе пережить первые кризисы во взрослении новорожденного, пишет „Леди“. А как влюбленность влияет на людей, если они о потомстве даже и не задумывались?
Делает секс особо страстным
Известный антрополог Хелен Фишер в книге „Почему мы любим“ описывает главные изменения, которые происходят с человеком, когда он влюбляется.
Мы придаем объекту нашей любви особое значение, концентрируем на нем внимание, возвеличиваем, постоянно думаем о нем, ощущаем прилив энергии и сильнейший поток эмоций. Ко всему прочему прибавляется стремление к эмоциональному единению, эмоциональная зависимость, эмпатия и буквально неконтролируемая страсть.
Все это — работа гормонов дофамина, серотонина, адреналина, а затем и вазопрессина, играющего роль в поиске партнера. И, конечно, кситоцина, формирующего романтическую привязанность к нему.
Когда нас переполняют чувства, выразить их словами бывает непросто, а вот телесное выражение любви и влюбленности дается легче. Слово „любовь“ пришло в английский язык из санскрита и происходит от слова „libh“, означающего „вожделение“. Но, даже если откинуть лингвистические особенности в сторону, влюбленность и сексуальное желание все равно окажутся связаны.
Добавляет больше удовольствия
И чувство влюбленности, и сексуальное желание рождаются в одной и той же части нашего мозга — островковой коре. Каждый из центров работает самостоятельно, но чаще всего активация одного центра приводит к возбуждению и других, ближайших к нему.
Поэтому в некоторых случаях может казаться, что вы чувствуете влюбленность по отношению к партнеру после хорошего секса.
Это также объясняет и то, почему влюбленность все-таки делает секс лучше: при активации сразу двух центров вырабатывается большее количество гормонов, отвечающих за наше удовольствие и счастье.
Располагает к доверию и экспериментам
Секс на одну ночь, секс с малознакомым человеком оценивается мозгом как стрессовая и опасная ситуация. Желание и возбуждение здесь появляется скорее из-за чувства риска. А вот близость с любимым человеком, хоть и сопровождается выборосом адреналина и норадреналина в кровь, не воспринимается, как опасность.
Хотя в сексе без влюбленности есть место и для заботы, и для ответственности, он все же предназначен, чтобы закрыть прежде всего свои сексуальные потребности. С одной стороны, это даже хорошо: мы меньше думаем о чувствах партнера, стремимся в первую очередь к собственному удовольствию, а не ублажению человека, делящего с нами постель.
Однако такой секс хорош в моменте, когда мозг одолевает страсть здесь и сейчас.
Но зато в сексе с любимым человеком нет страха быть оцененым или осужденным, пропадает стеснение, появляется чувство безопасности и счастья. Человеку, в которого мы влюблены, можно доверить свои желания, страхи и переживания.
К тому же стремление доставить партнеру удовольствие, растущее на базе любовной связи, побуждает возлюбленных изучать тела и реакции друг друга, запоминать, какие действия в сексе нравятся или не нравятся второй половинке, что сказывается на качестве секса только положительно.
Секс сближает
Без любви секс — это просто „физические упражнения“ для достижения разрядки. А вот интимная близость с человеком, в которого мы влюблены, покрывает не только потребности тела, но еще и закрывает потребность в поиске эмоциональной близости с партнером, к которой влюбленный человек неизбежно стремится.
Дело уже не только в сексе, но и во всем, что происходит до него.
Это свидание, поход в кино, или когда вы просто возвращаетесь домой, стоя в лифте, и буквально чувствуете, как искрится воздух между вами. И после секса: объятия, разговоры, перекус на кухне в четыре часа утра, сон в обнимку.
При наличии чувственно-эмоциональной связи секс позволяет партнерам перейти на новый уровень интимности и эмоционально сблизиться.