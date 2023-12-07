Секс с лучшей подругой или начальником: почему снятся эротические сны?
На самом деле, эротические сны — абсолютно нормальное явление, в том числе у людей, вполне счастливых в своих нынешних отношениях. Вместе с семейным психологом и сексологом Инной Мирной „Леди“ рассказывает, почему эротические сны снятся мужчинам и женщинам и что они чаще всего означают.
Подобные видения связаны с тем, что в фазу быстрого сна кровь активно приливает к половым органам, и они становятся более чувствительными. Мозг при этом может рисовать совершенно другие картинки.
Что интересно — он не умеет воспроизводить незнакомые лица, поэтому героями наших сладких грез становятся люди, которых мы когда-либо встречали в реальности: красавчик-тренер из фитнес-клуба или новый начальник. При этом приснившиеся люди в действительности могут не вызывать у вас никаких сексуальных иллюзий и, более того, могут быть глубоко вам несимпатичны.
„Часто подсознание через эротические сны подает нам сигналы не о сексе, а совсем о других жизненно важных вещах, на которые следует обратить внимание. Например, скромный менеджер становится во сне раскрепощенным секс-гигантом и вступает в связь сразу с несколькими секретаршами из своего коллектива. Или женщине снится интим с другом мужа, потому что в семье давно накопилась усталость. А если по-честному — она и замуж выходила без любви, а потому что часики тикали. Таким образом мозг подсвечивает наши опасения, комплексы и проблемы, чтобы мы обратили на них внимание и „обезвредили“ в реальной жизни“, – рассказывет сексолог Инна Мирная.
Причины появления эротических снов у мужчин и у женщин
В основном эротические сны у мужчин вызваны неосознанным желанием отпустить контроль, то есть передать доминирующую позицию женщине. А эротические сны у женщин — наоборот, основаны на желании доминировать и взять инициативу у мужчины. Среди возможных причин, почему снятся эротические сны, выделяют сексуальную неудовлетворенность, частый просмотр фильмов для взрослых и гормональные всплески.
1. Потребление контента, связанного с сексом
Просмотр порнофильмов, чтение эротических романов или двухчасовой скроллинг фотографий Райана Гослинга топлесс может влиять на сны, так как наше подсознание в ночные часы часто обрабатывает впечатления и информацию, полученные в течение дня.
2. Гормональные всплески
Такие гормоны, как окситоцин и кортизол, могут влиять на эмоциональную составляющую наших снов. Например, если много вырабатывается „гормона любви“ окситоцина, то ночные картинки могут иметь романтический подтекст. А „кортизол“ — гормон стресса — провоцирует неспокойные, драматичные сновидения.
3. Сексуальная неудовлетворенность
Эмоции и мысли, связанные с неудовлетворенностью в сексе, могут влиять на содержание снов, отражая подсознательные стремления или проблемы в этой сфере, — говорит сексолог.
В таком случае возможны физиологические проявления разрядки — поллюции у мужчин и оргазмы у женщин.
Что означают эротические сны
Сон — это тоже голос нашего подсознания. В нем никаких норм и запретов, и все защитные механизмы психики отключены. Поэтому в сновидениях часто отражены именно те скрытые мысли, которые волнуют человека в действительности: страхи, переживания, мечты и планы. Или они могут быть сигналом мозга о наличии непроработанных обид, болей или травм, связанных с плохими воспоминаниями и пережитыми событиями. Расскажем, к чему снятся эротические сны с бывшим, лучшей подругой, с начальником и про измену.
1. Секс с бывшим
Не надо думать, будто подсознание старается свести вас с человеком, с которым вы сами решили когда-то порвать. Однако стоит обратить внимание на текущие отношения, в которых мог пропасть сексуальный интерес к партнеру, например, по причине ссоры или обиды. Но возможно, его не было изначально, если женщина выходила замуж за стабильного мужчину, но „без искры“.
2. Секс с лучшей подругой
Чем сомневаться в своей сексуальной ориентации, лучше подумайте о том, насколько вас удовлетворяет имеющийся партнер. Секс с заменой партнера — не важно, с мужчиной или с женщиной, может указывать на то, что в действительности он не устраивает вас в постели: например, скованный, инфантильный или эгоист. Также у вас изначально могли быть разные желания в сексе, о которых вы не смогли договориться. Или в принципе не стали поднимать эту тему, понадеявшись, что слюбится-стерпится.
3. Секс с начальником
Если шеф могучий и горячий как Серкан Болат, здесь долго думать над сексуальным подтекстом сна не надо. А вот если маленький, лысеющий и принижающий подчиненных, можно предположить о вашем желании иметь больше власти на рабочем месте.
„Однако с большей вероятностью корни такого сна будут расти из текущих отношений. Например, когда вы избегаете эмоциональной или физической близости, или нет желания работать над отношениями. А может, вам просто лень разбираться в реальных проблемах“, — говорит Инна Мирная.
4. Измена
Сон, в котором вы изменяете партнеру с другим человеком, может указывать на то, что отношения стали формальностью, и вы сохраняете брак только ради детей, бизнеса или красивой картинки. Прислушайтесь к себе и своим желаниям. Все ли вас устраивает в текущий момент? Занимаетесь ли вы тем, чем всегда хотели? Или есть потребности (не обязательно связанные с сексом и отношениями), которые у вас давно не получается реализовать?
Как вызвать эротические сны
В отличие от всевозможных игрушек для взрослых, которые могут поддерживать желание и подарить целую ночь оргазмов наяву, видеть их во сне по собственному желанию вряд ли получится. Однако попробовать повлиять на эротическую составляющую сновидений вполне реально. Вот что для этого нужно:
Специально просматривать фильмы с откровенными сценами и подогревать ими сексуальный интерес.
Испытать сильное возбуждение перед сном. Кстати, просмотр фильмов тоже может этому способствовать.
Заниматься ярким сексом в течение дня. Много эмоций, не уложившихся в голове днем, мозг может продолжать прокручивать и ночью, чтобы наконец-то привести в порядок.
Долго время не вступать в интимную близость. В таком случае одно только слово „секс“ может вызывать острые сюжеты во время сна.
Нормально ли видеть эротические сны
У эротических снов есть свои плюсы: они помогают возбудиться, расслабиться, компенсировать эмоции, которых не хватает в реальной жизни. Поэтому видеть их нормально. Поводом для волнения они становятся в том случае, если человек сильно на них зациклен и, например, считает их предательством по отношению к своему партнеру. Или такие сны стали слишком навязчивыми, вспоминаются в течение дня, не дают сосредоточится и отвлекают от других дел. Тогда это веские поводы обратиться за помощью к специалисту.
Вопросы и ответы
Как и с гороскопами – найденное в интернете определение из сонника может быть настолько общим, что позволит найти 100% совпадений с собственной жизнью. Но насколько действительно сонникам стоит верить и как быть, если партнеру снятся сны без вашего участия с точки зрения психолога-сексолога?
Можно ли толковать, к чему снится эротический сон, с помощью сонника?
Лучше толковать сны, изучая свое состояние. „Что происходит в моей жизни?“, „Что меня беспокоит?“, „Что не устраивает?“. Это будет ваш личный сонник. В целом сны — отличный инструмент для самоанализа. Не зря психологи со времен Зигмунда Фрейда пользуются ими для помощи своим клиентам.
Задача психолога — их истолковать и выявить суть. Фрейд считал, что чем причудливее и запутаннее сон, тем больше нужной информации в нем скрыто. Основа техники обработки сновидений по Фрейду — это реакция на определенные раздражители. Например, кот ночью ложится на грудь хозяина, а тому в свою очередь снится, что он задыхается. Или целый день человеку звонили друзья, а во сне ему является звонарь, бьющий в колокол.
Поэтому с помощью сюжета сновидений можно выяснить внешний или внутренний раздражитель, найти ответы на мучающие вопросы, понять, что интересно человеку, чем он занимался, а что хотел бы делать. При этом психологи не вводят человека специально в сон или гипноз, а работают только с теми сновидениями, которые ему запомнились: анализируют с помощью наводящих вопросов: „Как думаете, что это значит?“, „С чем это может быть связано?“, „Кого это вам напомнило?“.
Что делать, если эротические сны снятся часто?
Это зависит от того, насколько они мешают вам в повседневной жизни. Если никак не влияют на состояние или поведение, то просто наслаждайтесь ими. Если же вы зацикливаетесь на них и мысленно все время к ним возвращаетесь, желательно обратиться к психологу.
Что делать, если моему партнеру снятся эротические сны без моего участия?
Такая фантазия может быть связана с чувством интриги или даже возбуждением от идеи „запретного“, но и также с недостатком внимания или ревностью в реальных отношениях. Если партнер поделился с вами таким сном, это отличный повод обратить внимание на ваши отношения: все ли в них хорошо и гладко сейчас, или есть над чем задуматься. Если все в порядке, то при желании партнер может исследовать причины таких сновидений.