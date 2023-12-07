Секс с лучшей подругой или начальником: почему снятся эротические сны?

Такие гормоны, как окситоцин и кортизол, могут влиять на эмоциональную составляющую наших снов. Например, если много вырабатывается „гормона любви“ окситоцина, то ночные картинки могут иметь романтический подтекст. А „кортизол“ — гормон стресса — провоцирует неспокойные, драматичные сновидения.

Просмотр порнофильмов, чтение эротических романов или двухчасовой скроллинг фотографий Райана Гослинга топлесс может влиять на сны, так как наше подсознание в ночные часы часто обрабатывает впечатления и информацию, полученные в течение дня.

В основном эротические сны у мужчин вызваны неосознанным желанием отпустить контроль, то есть передать доминирующую позицию женщине. А эротические сны у женщин — наоборот, основаны на желании доминировать и взять инициативу у мужчины. Среди возможных причин, почему снятся эротические сны, выделяют сексуальную неудовлетворенность, частый просмотр фильмов для взрослых и гормональные всплески.

„Часто подсознание через эротические сны подает нам сигналы не о сексе, а совсем о других жизненно важных вещах, на которые следует обратить внимание. Например, скромный менеджер становится во сне раскрепощенным секс-гигантом и вступает в связь сразу с несколькими секретаршами из своего коллектива. Или женщине снится интим с другом мужа, потому что в семье давно накопилась усталость. А если по-честному — она и замуж выходила без любви, а потому что часики тикали. Таким образом мозг подсвечивает наши опасения, комплексы и проблемы, чтобы мы обратили на них внимание и „обезвредили“ в реальной жизни“, – рассказывет сексолог Инна Мирная.

Что интересно — он не умеет воспроизводить незнакомые лица, поэтому героями наших сладких грез становятся люди, которых мы когда-либо встречали в реальности: красавчик-тренер из фитнес-клуба или новый начальник. При этом приснившиеся люди в действительности могут не вызывать у вас никаких сексуальных иллюзий и, более того, могут быть глубоко вам несимпатичны.

Подобные видения связаны с тем, что в фазу быстрого сна кровь активно приливает к половым органам, и они становятся более чувствительными. Мозг при этом может рисовать совершенно другие картинки.

3. Сексуальная неудовлетворенность

Эмоции и мысли, связанные с неудовлетворенностью в сексе, могут влиять на содержание снов, отражая подсознательные стремления или проблемы в этой сфере, — говорит сексолог.

В таком случае возможны физиологические проявления разрядки — поллюции у мужчин и оргазмы у женщин.

Что означают эротические сны

Сон — это тоже голос нашего подсознания. В нем никаких норм и запретов, и все защитные механизмы психики отключены. Поэтому в сновидениях часто отражены именно те скрытые мысли, которые волнуют человека в действительности: страхи, переживания, мечты и планы. Или они могут быть сигналом мозга о наличии непроработанных обид, болей или травм, связанных с плохими воспоминаниями и пережитыми событиями. Расскажем, к чему снятся эротические сны с бывшим, лучшей подругой, с начальником и про измену.

1. Секс с бывшим

Не надо думать, будто подсознание старается свести вас с человеком, с которым вы сами решили когда-то порвать. Однако стоит обратить внимание на текущие отношения, в которых мог пропасть сексуальный интерес к партнеру, например, по причине ссоры или обиды. Но возможно, его не было изначально, если женщина выходила замуж за стабильного мужчину, но „без искры“.

2. Секс с лучшей подругой

Чем сомневаться в своей сексуальной ориентации, лучше подумайте о том, насколько вас удовлетворяет имеющийся партнер. Секс с заменой партнера — не важно, с мужчиной или с женщиной, может указывать на то, что в действительности он не устраивает вас в постели: например, скованный, инфантильный или эгоист. Также у вас изначально могли быть разные желания в сексе, о которых вы не смогли договориться. Или в принципе не стали поднимать эту тему, понадеявшись, что слюбится-стерпится.

3. Секс с начальником

Если шеф могучий и горячий как Серкан Болат, здесь долго думать над сексуальным подтекстом сна не надо. А вот если маленький, лысеющий и принижающий подчиненных, можно предположить о вашем желании иметь больше власти на рабочем месте.