ФОТО | Одри, подвинься! В магазине Goldtime в торговом центре Viru подали на завтрак гламур и бриллианты

На утреннем мероприятии, главной темой которого были бриллианты, гостям рассказали о трендах и истории ювелирных изделий. По словам эксперта по ювелирным изделиям Goldtime Авели Киппари, за почти 25 лет деятельности Goldtime рынок люксовых украшений стал более захватывающим, а производство и ношение аксессуаров дает все больше возможностей для самовыражения.

Кроме Киппари, на мероприятии своим опытом работы в мире ювелирных изделий поделилась известный дизайнер украшений, геммолог и создатель бренда бриллиантов Karine Parras Карин Паррас. Эмоции красных дорожек мира гламура передала главный редактор известного журнала Säde Кристи Пярн-Валдоя.

„Мне действительно очень приятно представить эстонским женщинам очарование лабораторных бриллиантов, помимо уже знакомых и добытых из недр земли натуральных бриллиантов. Важно заметить, что это тоже драгоценные камни, которые обладают идентичными химическими, физическими и оптическими свойствами по сравнению с натуральными. Созданные в лаборатории бриллианты обладают более доступной ценой, что дает больше возможностей для выбора,“ добавила ювелирный дизайнер Карин. По ее словам, специально созданная для Goldtime коллекция украшений с созданными в лаборатории бриллиантами была увлекательным сотрудничеством для нее.

Утреннее мероприятие было вдохновлено бессмертной ролью Одри Хепберн в культовом фильме „Завтрак у Тиффани“. „Надень шелковое платье, добавь жемчужное ожерелье на шею и позволь мечтам унести тебя. Знай, что ни одна мечта не слишком велика!“ - именно так думала Холли Голайтли в легендарной сцене „Завтрак у Тиффани“ перед витриной Tiffany & Co.