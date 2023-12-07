ФОТО | Одри, подвинься! В магазине Goldtime в торговом центре Viru подали на завтрак гламур и бриллианты
Наступило то время года, когда не нужно ждать празднований до вечерних сумерек и можно начинать веселиться уже с утра. Именно так вчера, 6 декабря, был воссоздан настоящий гламурный бранч в духе одного из самых гламурных фильмов мира „Завтрак у Тиффани“, и многие женщины под впечатлением от роли Одри Хепберн нашли себя в очаровании бриллиантов.
На утреннем мероприятии, главной темой которого были бриллианты, гостям рассказали о трендах и истории ювелирных изделий. По словам эксперта по ювелирным изделиям Goldtime Авели Киппари, за почти 25 лет деятельности Goldtime рынок люксовых украшений стал более захватывающим, а производство и ношение аксессуаров дает все больше возможностей для самовыражения.
Кроме Киппари, на мероприятии своим опытом работы в мире ювелирных изделий поделилась известный дизайнер украшений, геммолог и создатель бренда бриллиантов Karine Parras Карин Паррас. Эмоции красных дорожек мира гламура передала главный редактор известного журнала Säde Кристи Пярн-Валдоя.
„Мне действительно очень приятно представить эстонским женщинам очарование лабораторных бриллиантов, помимо уже знакомых и добытых из недр земли натуральных бриллиантов. Важно заметить, что это тоже драгоценные камни, которые обладают идентичными химическими, физическими и оптическими свойствами по сравнению с натуральными. Созданные в лаборатории бриллианты обладают более доступной ценой, что дает больше возможностей для выбора,“ добавила ювелирный дизайнер Карин. По ее словам, специально созданная для Goldtime коллекция украшений с созданными в лаборатории бриллиантами была увлекательным сотрудничеством для нее.
Утреннее мероприятие было вдохновлено бессмертной ролью Одри Хепберн в культовом фильме „Завтрак у Тиффани“. „Надень шелковое платье, добавь жемчужное ожерелье на шею и позволь мечтам унести тебя. Знай, что ни одна мечта не слишком велика!“ - именно так думала Холли Голайтли в легендарной сцене „Завтрак у Тиффани“ перед витриной Tiffany & Co.
Гости мероприятия доказали, что гламур и бриллианты - это не только вечерние праздничные атрибуты. Именно так очаровательная Эда-Инес Этти провела прибывших гостей через волшебную страну украшений на приятном утреннем бранче. Атмосферные беседы в компании ароматного утреннего кофе и красивого латте-арта от Chaidla, тающие во рту круассаны и утонченные мимозы собрали вместе праздничную компанию, чтобы перед рождественский суматохой взять паузу и дать время своим мечтам оформиться в рождественские пожелания.