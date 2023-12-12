Полезен ли дневной сон? Ученые — в сомнениях

Ох, как же я устал! Думаю, мне стоит вздремнуть. Прочту еще несколько строк и немного посплю. Прекрасная мысль! Посмотрим, что же пишут о дневном сне... Вот это да!

Послеобеденный сон полезен для мозга

По утверждению ученых, вздремнуть - действительно хорошая идея. Исследователи обнаружили умеренную причинно-следственную связь между отсутствием регулярного сна и тем, что с возрастом объем головного мозга постепенно уменьшается, говорится в журнале Sleep Health. Согласно исследованию, короткий регулярный сон полезен для мозга в долгосрочной перспективе, поскольку больший общий объем мозга снижает риск развития деменции и других заболеваний.

Для исследования ученые из Республиканского университета Уругвая и Университетского колледжа Лондона проанализировали информацию о 378 932 людях в возрасте от 40 до 69 лет из британского биологического банка данных. Эксперты пришли к выводу, что существует даже генетическая предрасположенность к предпочтению дневного сна.

По мнению врачей-сомнологов Массачусетской больницы общего профиля, есть три типа людей, для которых сон особенно важен: те, которые встают очень рано, те, кто страдает нарушениями сна, или те, кому нужно больше сна по генетическим причинам.

Вполне возможно, что именно из-за своих генов я устал и предпочту поспать, несмотря на хорошую погоду на улице.

Улучшает ли дневной сон когнитивные способности?

Неясно, улучшает ли сон умственные способности. Исследователи сна из Мичигана не выявили особой пользы для когнитивных способностей. А в исследовании, проведенном в Уругвае, ученые не обнаружили никаких доказательств увеличения скорости реакции и визуальной обработки информации.

„Как жа-а-аль!“ - зеваю я. Однако читаю дальше и нахожу на удивление большое количество научных материалов о сне. Например, по данным китайского исследования, у пожилых жителей КНР послеобеденный сон все же улучшает когнитивные способности.