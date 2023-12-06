В декабре никак не избежать скандалов и интриг! Таллиннский таролог рассказывает, как пережить последний месяц года
Чтобы пережить последний месяц года, всем необходимо запостись силами и терпением. Арканы Луна и Башня говорят о том, что, как бы не хотелось, но в декабре никак не избежать скандалов, интриг и разговоров за спиной, пишет таролог Ольга Худякова.
Предпраздничная суета поднимает „градус агрессии“ в крови, поэтому мы можем быть раздражительными и грубыми. Главным советом месяца будет уметь держать под контролем свои эмоции, не терять уверенность в себе и действовать решительно.
Тратить время на традиционные подведения итогов за 2024 год совсем не обязательно. Лучше ничего не анализировать, а просто податься своему душевному порыву и шагнуть вперед в неизвестное.
Декабрь хорошо подходит для смены деятельности или ухода из отношений, но это работает лишь в том случае, если вам действительно надоело нынешнее положение дел.
Овен
аркан Сила, Повешенный и Отшельник
В декабре овнам не следует принимать окончательных и бесповоротных решений. Сейчас вам полезно побыть наедине с самим собой, отправьте своих домочадцев в кино или бассейн, туда, где они могут хорошенько отдохнуть, а главное не беспокоить вас. А вы в это время поспите или помедитируйте. Вам просто необходимо успокоить свой разум.
Вообще, последний месяц года для вас должен пройти более менее спокойно, но только если у вас будет четкий план действий. Праздники лучше всего встречать в кругу семьи, спокойно.
Телец
аркан Отшельник, Верховная жрица и Солнце
У тельцов в декабре будет отлично работать интуиция, предупредите окружающих, что сейчас вы как никто другой знаете, что и почему следует выбирать.
Обращайте внимание на свои сны, там вы должны найти необходимые подсказки.
В декабре попробуйте проработать свои страхи, не все так плохо, как кажется на первый взгляд, в большинстве случаев вы сами себя накручиваете.
Праздники лучше проводить в таких компаниях, где есть дети, они зарядят вас положительной энергией. Не забудьте поздравить своих родственников, приятные эмоции получат не только они, но и вы.
Близнецы
аркан Повешенный, Отшельник и Влюбленные
Близнецы - в декабре необычная точка зрения для вас может оказаться самой правильной. Последний месяц года может быть настоящим испытанием, вы почувствуете, что совершенно не знаете в каком направлении двигаться.
Отбросьте все свои сомнения и начните действовать.
Сейчас вам нужен отдых, если вас мучают проблемы со сном, то примите необходимые меры - чай с травами или активность в течение всего дня будет лучшим снотворным.
Если вам не хочется собирать шумные компании на праздники, то спокойно можно этого и не делать, вы сможете отметить новый год и в гордом одиночестве, зато раньше пойдете спать и голова с утра болеть не будет.
Рак
аркан Башня, Смерть и Дурак
Раки, сейчас вам необходимо выяснить, кто с вами за одно, а кто против. В декабре держите ухо востро, за вашей спиной будет много разговоров, не все из близкого окружения вам желают добра. Лучшим вариантом для вас будет найти этих самых людей и попрощаться с ними.
Последний месяц года очень хорош для любовных дел. Одинокие раки могут встретить свою вторую половину и тут же понять, что влюбились. Поэтому посещайте все возможные корпоративы и утренники, на праздники вы не должны оставаться дома.
Лев
аркан Справедливость, Влюбленные и Башня
Самым лучшим советом на этот месяц для вас будет оставаться четным и простым. Даже если все это повлечет за собой конфликты. В итоге люди поймут, что вы были правы и будут еще больше вас уважать и ценить.
В декабре необходимо разобраться со всеми рабочими делами, которые могут навалиться на вас в один день. Отстаивайте свою точку зрения и вам это воздастся.
На праздники лучше не строить никаких планов, события должны завертеться так, что вы можете оказаться в том месте, куда вовсе не собирались.
Дева
аркан Суд, Мир и Влюбленные
В декабре дев могут побеспокоить нерешенные дела прошлого, у вас будет ровно месяц, чтобы их выполнить. В новый 2024 год необходимо входить без долгов и обязательств.
Сейчас для вас важно наделить отношения с самыми близкими людьми, дарите им тепло и заботу.
На праздники нельзя быть в плохом настроении, а чтобы его поднять, сходите в магазин и купите то, что вы уже давно хотели, сейчас можно потратить немного больше, чем вами было запланировано.
Весы
аркан Солнце, Смерть и Суд
Декабрь должен быть очень теплым месяцем: душевные разговоры, уютная атмосфера дома. Захочется позвонить и поговорить с теми, с кем вы уже сто лет не виделись.
Поставить елку можно уже 1 декабря, купить подарки тоже. Все это поднимет ваше настроение еще больше.
Если на работе планируют давать премии, то вам она будет точно положена. Декабрь благоприятный месяц в финансовой сфере.
Праздники лучше всего отмечать дома, на стол необходимо поставить самые изысканные и необычные блюда.
Скорпион
аркан Император, Справедливость и Дьявол
На работе стоит принимать решения самостоятельно, в дальнейшем за это можно получить хороший денежный бонус. В делах семейных будьте более сговорчивым, сейчас не время для ссор и обид.
Для того, чтобы праздники прошли хорошо, необходимо заранее обговорить праздничное меню с гостями, а также намекнуть несколько раз своей второй половинке, какой подарок вы бы хотели получить.
Также не стоит в декабре злоупотреблять алкоголем.
Стрелец
аркан Звезда, Справедливость и Дьявол
В декабре не стоит строить планы, потому что обстоятельства будут складываться так, что многому не удастся сбыться.
Если вы являетесь участником судебных разбирательств, то дела пойдут в вашу пользу. Сейчас главное не отпускать и не терять то, что у вас уже есть. Больше обсуждайте с коллегами и друзьями свои дела и вопросы, именно они могут подсказать вам, в каком направлении двигаться дальше.
Праздники лучше встречать в небольшой компании, с теми, кого вы хорошо знаете.
Козерог
аркан Маг, Луна и Дьявол
В декабре вам необходимо проявить сообразительность и быстроту мышления. Сейчас то время, когда вам надо действовать и доказывать окружающим, что вы умеете разобраться в деле.
Постарайтесь меньше рассказывать о своих планах и личных отношениях, в вашем окружении есть люди, которые собирают про вас информацию, все что вы скажете, в дальнейшем может быть использовано против вас.
Сейчас самое спокойное для вас место - это ваш дом, где вы можете оставаться самим собой. Поэтому праздники лучше всего проводить в кругу своих родственников.
Водолей
аркан Башня, Колесо фортуны и Мир
Последний месяц года будет неспокойным, негативные события тут же будут сменять позитивные, скорее всего вы даже не будете успевать понимать то, что происходит вокруг. В конец месяца можно будет выдохнуть и почувствовать спокойствие.
В декабре вам просто необходимо следить за своим бюджетом, не тратье много на подарки, сейчас необходимо экономить на всем. Главное не что вы подарите, а как вы это сделаете, будьте оригинальны.
Рыбы
аркан Повешенный, Умеренность и Сила
Декабрь будет для вас очень спокойным и умеренным месяцем. От вас требуется только давать разные задания своим домочадцем, ну и проверять, выполнили они их или нет.
В любовной сфере должна царить идиллия, когда ваш партнер понимает вас с полуслова.
Если вы хотите отправиться в путешествие на праздники, то это самое верное решение. Поездка должна пройти отлично. Сейчас вам просто необходимо побывать в тех местах, где ваша нога еще не ступал.