В декабре никак не избежать скандалов и интриг! Таллиннский таролог рассказывает, как пережить последний месяц года

Близнецы - в декабре необычная точка зрения для вас может оказаться самой правильной. Последний месяц года может быть настоящим испытанием, вы почувствуете, что совершенно не знаете в каком направлении двигаться.

Праздники лучше проводить в таких компаниях, где есть дети, они зарядят вас положительной энергией. Не забудьте поздравить своих родственников, приятные эмоции получат не только они, но и вы.

В декабре попробуйте проработать свои страхи, не все так плохо, как кажется на первый взгляд, в большинстве случаев вы сами себя накручиваете.

У тельцов в декабре будет отлично работать интуиция, предупредите окружающих, что сейчас вы как никто другой знаете, что и почему следует выбирать.

Вообще, последний месяц года для вас должен пройти более менее спокойно, но только если у вас будет четкий план действий. Праздники лучше всего встречать в кругу семьи, спокойно.

В декабре овнам не следует принимать окончательных и бесповоротных решений. Сейчас вам полезно побыть наедине с самим собой, отправьте своих домочадцев в кино или бассейн, туда, где они могут хорошенько отдохнуть, а главное не беспокоить вас. А вы в это время поспите или помедитируйте. Вам просто необходимо успокоить свой разум.

Декабрь хорошо подходит для смены деятельности или ухода из отношений, но это работает лишь в том случае, если вам действительно надоело нынешнее положение дел.

Тратить время на традиционные подведения итогов за 2024 год совсем не обязательно. Лучше ничего не анализировать, а просто податься своему душевному порыву и шагнуть вперед в неизвестное.

Предпраздничная суета поднимает „градус агрессии“ в крови, поэтому мы можем быть раздражительными и грубыми. Главным советом месяца будет уметь держать под контролем свои эмоции, не терять уверенность в себе и действовать решительно.

Сейчас вам нужен отдых, если вас мучают проблемы со сном, то примите необходимые меры - чай с травами или активность в течение всего дня будет лучшим снотворным.

Если вам не хочется собирать шумные компании на праздники, то спокойно можно этого и не делать, вы сможете отметить новый год и в гордом одиночестве, зато раньше пойдете спать и голова с утра болеть не будет.

Рак

аркан Башня, Смерть и Дурак

Раки, сейчас вам необходимо выяснить, кто с вами за одно, а кто против. В декабре держите ухо востро, за вашей спиной будет много разговоров, не все из близкого окружения вам желают добра. Лучшим вариантом для вас будет найти этих самых людей и попрощаться с ними.

Последний месяц года очень хорош для любовных дел. Одинокие раки могут встретить свою вторую половину и тут же понять, что влюбились. Поэтому посещайте все возможные корпоративы и утренники, на праздники вы не должны оставаться дома.

Лев

аркан Справедливость, Влюбленные и Башня

Самым лучшим советом на этот месяц для вас будет оставаться четным и простым. Даже если все это повлечет за собой конфликты. В итоге люди поймут, что вы были правы и будут еще больше вас уважать и ценить.

В декабре необходимо разобраться со всеми рабочими делами, которые могут навалиться на вас в один день. Отстаивайте свою точку зрения и вам это воздастся.

На праздники лучше не строить никаких планов, события должны завертеться так, что вы можете оказаться в том месте, куда вовсе не собирались.

Дева

аркан Суд, Мир и Влюбленные

В декабре дев могут побеспокоить нерешенные дела прошлого, у вас будет ровно месяц, чтобы их выполнить. В новый 2024 год необходимо входить без долгов и обязательств.

Сейчас для вас важно наделить отношения с самыми близкими людьми, дарите им тепло и заботу.

На праздники нельзя быть в плохом настроении, а чтобы его поднять, сходите в магазин и купите то, что вы уже давно хотели, сейчас можно потратить немного больше, чем вами было запланировано.

Весы

аркан Солнце, Смерть и Суд