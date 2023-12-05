Со знаком минус: как спасти волосы и кожу зимой
Состояние волос и кожи зимой часто становится поводом для огорчения: морозы, сухой воздух в помещении, шапка — все это может навредить красоте. Но простые лайфхаки позволят поддержать локоны и лицо в идеальном состоянии.
Справляемся с сухостью
Одна из самых больших неприятностей, связанных с кожей и волосами зимой, — сильная сухость. Ей способствует и горячий воздух в помещениях, и работающие приборы отопления. Первыми начинают трескаться и подсыхать губы, многие отмечают дискомфорт в глазах или сухость рук. Но страдают и лицо, и тело, и локоны.
Устранять проблему необходимо комплексно. Конечно, отключить приборы отопления невозможно, но стоит приобрести домой увлажнитель воздуха. Он сделает климат в квартире более мягким, позволит коже и волосам меньше сохнуть. К тому же, достаточная влажность дома помогает избежать сезонных простуд. Поставьте маленький увлажнитель на стол в офисе.
Еще один способ поддержать красоту — пить больше воды. Летом жажда сама заставляет нас потреблять больше жидкости, но зимой, в тепле, об этом довольно просто забыть. Поставьте бутылочку с водой на рабочий стол или заведите будильники, чтобы раз в полчаса делать несколько глотков воды.
Уход тоже необходимо скорректировать: если вы пользовались средствами для жирной кожи, замените их на крема и сыворотки для нормальной. Обладательницы нормальной кожи могут использовать бьюти-продукты для сухой.
Не забывайте о масках для волос: им в зимний период требуется больше увлажнения, обычный бальзам уже не справится с задачей. Выбирайте глубоко питающие или увлажняющие продукты.
Оберегаем от морозов
Перепад температуры, когда вы из дома выходите на улицу, зимой может быть просто катастрофическим. Позаботьтесь о том, чтобы ваши волосы и кожа не испытывали сильный стресс. Локоны защищайте с помощью шапки или платка, так они будут менее ломкими, на губы наносите гигиеническую помаду, а перед макияжем сделайте послойный уход.
Для этого придется проснуться немного раньше, но результат точно того стоит: дайте каждому продукту впитаться. Нанесите сыворотку и подождите хотя бы пару-тройку минут, затем увлажните лицо кремом и сделайте еще одну паузу минут на 5-7 минут. Лишь после этого можно наносить тональный крем, пусть он тоже будет с ухаживающими и увлажняющими компонентами.
Кстати, стоит напомнить, что руки обязательно необходимо защищать кремом, а на улице носить перчатки, чтобы не дать им обветриться.
Время пилингов
Зимой кожа может стать грубее, но это идеальное время для использования пилингов и скрабов. Отшелушивайте отмершие клетки с лица и тела, а затем наносите увлажняющий, питательный или успокаивающий крем. Так вы сделаете лицо сияющим, а тело невероятно нежным.
Чтобы волосы меньше электризовались, добавьте в качестве дополнительного шага в уходе масла. Наносите их на кончики, защищая локоны от сухости и мороза. А любимую расческу замените на специальную, щадящую.