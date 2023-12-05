Со знаком минус: как спасти волосы и кожу зимой

Справляемся с сухостью

Одна из самых больших неприятностей, связанных с кожей и волосами зимой, — сильная сухость. Ей способствует и горячий воздух в помещениях, и работающие приборы отопления. Первыми начинают трескаться и подсыхать губы, многие отмечают дискомфорт в глазах или сухость рук. Но страдают и лицо, и тело, и локоны.

Устранять проблему необходимо комплексно. Конечно, отключить приборы отопления невозможно, но стоит приобрести домой увлажнитель воздуха. Он сделает климат в квартире более мягким, позволит коже и волосам меньше сохнуть. К тому же, достаточная влажность дома помогает избежать сезонных простуд. Поставьте маленький увлажнитель на стол в офисе.

Еще один способ поддержать красоту — пить больше воды. Летом жажда сама заставляет нас потреблять больше жидкости, но зимой, в тепле, об этом довольно просто забыть. Поставьте бутылочку с водой на рабочий стол или заведите будильники, чтобы раз в полчаса делать несколько глотков воды.

Уход тоже необходимо скорректировать: если вы пользовались средствами для жирной кожи, замените их на крема и сыворотки для нормальной. Обладательницы нормальной кожи могут использовать бьюти-продукты для сухой.

Не забывайте о масках для волос: им в зимний период требуется больше увлажнения, обычный бальзам уже не справится с задачей. Выбирайте глубоко питающие или увлажняющие продукты.

Оберегаем от морозов

Перепад температуры, когда вы из дома выходите на улицу, зимой может быть просто катастрофическим. Позаботьтесь о том, чтобы ваши волосы и кожа не испытывали сильный стресс. Локоны защищайте с помощью шапки или платка, так они будут менее ломкими, на губы наносите гигиеническую помаду, а перед макияжем сделайте послойный уход.