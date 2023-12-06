Эта ягода улучшает память и борется с депрессией за считаные недели

Не секрет, что деменция развивается в течение долгих лет, прежде чем будет поставлен клинический диагноз, — процесс начинается уже в среднем возрасте. Ученые из Университета Цинциннати предположили, что бороться с когнитивными нарушениями можно с помощью ягод. Гипотезу удалось подтвердить в рамках пилотного исследования. Выборка включала в общей сложности 30 человек, пишет Super.