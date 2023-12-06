Эта ягода улучшает память и борется с депрессией за считаные недели
Не секрет, что деменция развивается в течение долгих лет, прежде чем будет поставлен клинический диагноз, — процесс начинается уже в среднем возрасте. Ученые из Университета Цинциннати предположили, что бороться с когнитивными нарушениями можно с помощью ягод. Гипотезу удалось подтвердить в рамках пилотного исследования. Выборка включала в общей сложности 30 человек, пишет Super.
В течение 12 недель участники исследования употребляли порошок из клубники. Никаких добавок во имя чистоты эксперимента. Ведь кому-то попалась не клубника, а плацебо. Выяснилось, что эта ягода позитивно влияет на здоровье: у респондентов ускорился метаболизм, повысилась когнитивная работоспособность, а значит, и снизился риск деменции в будущем.
Умственные способности оценивали с помощью простого теста: участники научных изысканий заучивали список слов. Среди тех, кто употреблял ароматную ягоду, ошибок было заметно меньше. Кроме того, они могли похвастаться более низким уровнем стресса и лучше контролировали эмоции. Положительный эффект распространялся в том числе на участников с клинической депрессией.