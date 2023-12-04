Названы 4 сексуальных типажа. Узнайте, какой у вас и партнера

Считается, что если мужчина и женщина редко занимаются сексом, то у них в отношениях „что-то не то“. На самом деле это не всегда так. Возможно, им важно не количество, а качество. Они знают все друг о друге, поэтому нечастый интим превращается в фейерверк.

Чтобы в паре было полное взаимопонимание в вопросах секса, важно понимать, какая половая конституция у обоих.

Почему одним хочется много секса, а другим — нет

Начнем с такого понятия, как половая конституция. Она бывает слабой, средней и высокой.

Слабая половая конституция

В этом случае человеку в отношениях важна душевная близость, а физические радости — просто приятный бонус. Зачатие детей может быть затруднительным, а оргазм — редкий гость. И с этим человеку „ок“.

Средняя половая конституция

Секс — не просто физическое удовольствие, а целый коктейль из чувств и эмоций. К зачатию и воспитанию детей такие люди подходят осознанно. Интим — важная часть их жизни.

Высокая половая конституция

Это вулкан страсти: человек хочет много и часто. Два раза в день? Легко. Оргазм? Не вопрос. Такие люди обладают большим сексуальным магнетизмом. И порой эта часть жизни вытесняет все другие (в том числе, воспитание детей).

Как жить людям с разными половыми конституциями

Разная половая конституция у партнеров — не приговор. Просто придется немного больше потрудиться, чтобы сохранить в отношениях огонь и страсть.

В этом поможет знание сексуальных типажей друг друга. Они зависят от того, какое из чувств вызывает максимальное возбуждение: зрение, слух или осязание.

Проверьте свой сексуальный типаж

Визуал

Если человек „любит глазами“, обожает красивые формы и плавные линии то, скорее всего, он визуал. Ему важно, чтобы все вокруг выглядело на высшем уровне, включая партнера. Растянутые треники и грязная голова просто не дадут возбудиться и захотеть.

Кинестетик

Если прикосновения, поцелуи и нежные слова заставляют „таять на глазах“, то человек — кинестетик. Ему важны физические ощущения, без долгой прелюдии он не войдет в „рабочую форму“.

Аудиал