Дружба между мужчиной и женщиной. Миф или реальность?(1)
В вопросе существования дружбы между полами существует множество мнений, и споры не утихают. Однако не всегда то, что мы считываем, как дружбу, действительно является ею. Стоит отметить, что человеческие отношения многогранны и могут включать в себя множество нюансов, напоминает в онлайн-журнале „Ева“ сексолог Алина Мурзагалиева.
Когда происходит взаимодействие мужчины или женщины, зачастую, кто-то один будет чувствовать скрытую симпатию, и при наличии подобных ощущений формат отходит от общепринятого понятия дружбы.
Если рассматривать рабочие отношения, в таком случае люди считывают человека как коллегу или как соперника. Женщина в мужском мире воспринимается исключительно на равных, и вся женская энергия будет направлена на конкуренцию с противоположным полом. Однако не имеет никакого смысла бороться с тем, что априори невозможно.
Задача любой женщины — осознать свою силу и использовать ее на свое благо и рост. Как только происходит осознание и принятие, то и карьерный рост, и реализация, и отношения — все начинает расти в гору.
Тоже самое происходит у мужчин: важно вспомнить свою роль и усиливать свои качества, а борьба в данном случае бессмысленна.
Однако, можно рассмотреть ситуацию, когда может существовать дружба противоположных полов, но тут возникает несколько нюансов. Когда женщина пытается дружить с мужчинами и входит в их компанию, то они считывают ее, как „другана“/“братана“, принимают за своего и не видят как женщину. В таком случае энергия женщины сливается. То же самое происходит и с мужчиной: если он пытается влиться в женский коллектив, они перестают считывают его как потенциального партнера, и происходит слив его энергии в пустоту. Ни его, ни ее противоположный пол как объект интереса рассматривать не будут, только конкуренция.
Кого-то это действительно устраивает. Мало того, в современном мире большинство женщин осознанно стремятся конкурировать с мужчинами, однако, к сожалению, зачастую это абсолютно бессмысленно и чревато негативными последствиями для самой же женщины, если она будет таким способом пытаться доказать этому миру, что она есть, она существует и имеет право на свои желания.
На что еще важно обратить внимание: если женщина долгое время находится в „дружбе“ с мужчиной, находясь при этом в отношениях, высока вероятность того, что в будущем в этих отношениях появятся трудности. В гармоничных отношениях пара играет роль не только любовников, родителей своим детям, партнеров по жизни, но еще и друзей. В этом случае мужчина и женщина получают в паре все, что им нужно.
Как показывает практика, женщина, решившая завести дружбу с мужчиной, хочет быть сильной и не готова признать свою женскую слабость, хотя именно в этом и заключается секрет: слабость — сильнейшая сторона женщины, и благодаря ей она может добиться колоссальных результатов во всем. Принятие себя — неотъемлемая часть жизни и роста.
Рассматривая дружбу между полами с другой стороны, стоит отметить, что иногда это еще и про выгоду: в подобном формате отношений одному из противоположностей будет выгодно „дружить“, а второму будет казаться, что так и должно быть — из страха признать честно, что кто-то из двоих второму не интересен. Ведь если один скажет правду, а второй даже об этом и не задумывался, можно столкнуться со стыдом и отказом, а отказа люди боятся больше всего на свете, поэтому выбирают тайно скрывать свои эмоции и подавлять энергию.
Именно поэтому, выбирая формат дружбы с противоположным полом, стоит задуматься над несколькими моментами: нет ли в таком союзе симпатии с чьей-либо стороны, бессмысленных надежд и френдзоны?
Плохо обманывать другого человека, видя, что он надеется на что-то большее, что никогда не получит, но еще хуже обманывать самого себя.если есть секс, и оба называют формат „сексом по дружбе“, есть ли здесь то, что сопутствует дружбе? Готовность поддержать, прийти на помощь, выслушать и бескорыстно помочь. Если же без секса двое вряд ли бы общались между собой, уместнее было бы назвать это „сексом без обязательств“ и не более того.
В любых отношениях важно уважать себя и слышать свои истинные желания, не задвигая свои мотивы на задний план в угоду другому человеку.