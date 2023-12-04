Дружба между мужчиной и женщиной. Миф или реальность?

Когда происходит взаимодействие мужчины или женщины, зачастую, кто-то один будет чувствовать скрытую симпатию, и при наличии подобных ощущений формат отходит от общепринятого понятия дружбы.

Если рассматривать рабочие отношения, в таком случае люди считывают человека как коллегу или как соперника. Женщина в мужском мире воспринимается исключительно на равных, и вся женская энергия будет направлена на конкуренцию с противоположным полом. Однако не имеет никакого смысла бороться с тем, что априори невозможно.

Задача любой женщины — осознать свою силу и использовать ее на свое благо и рост. Как только происходит осознание и принятие, то и карьерный рост, и реализация, и отношения — все начинает расти в гору.

Тоже самое происходит у мужчин: важно вспомнить свою роль и усиливать свои качества, а борьба в данном случае бессмысленна.

Однако, можно рассмотреть ситуацию, когда может существовать дружба противоположных полов, но тут возникает несколько нюансов. Когда женщина пытается дружить с мужчинами и входит в их компанию, то они считывают ее, как „другана“/“братана“, принимают за своего и не видят как женщину. В таком случае энергия женщины сливается. То же самое происходит и с мужчиной: если он пытается влиться в женский коллектив, они перестают считывают его как потенциального партнера, и происходит слив его энергии в пустоту. Ни его, ни ее противоположный пол как объект интереса рассматривать не будут, только конкуренция.

Кого-то это действительно устраивает. Мало того, в современном мире большинство женщин осознанно стремятся конкурировать с мужчинами, однако, к сожалению, зачастую это абсолютно бессмысленно и чревато негативными последствиями для самой же женщины, если она будет таким способом пытаться доказать этому миру, что она есть, она существует и имеет право на свои желания.