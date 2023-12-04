По следам Памелы Андерсон: почему полезно на время отказаться от макияжа

Сама Андерсон лукаво удивилась такой бурной реакции на ее поступок. Хотя, кажется, что взяв на вооружение бодипозитивные тренды, на такой хайп она и рассчитывала. Ведь больше публику сейчас Андресон зацепить нечем.

Однако надо отдать должное, ведь Памела в 90-е, кажется спала в макияже. И никогда не выходила из дома даже за хлебом без боевого раскраса.

В недавнем интервью актриса говорила, что приняла себя такой, какая она есть и свой возраст. „Я нравлюсь себе без макияжа. Называю изменения в лице жизнью, а не старением. Гнаться за молодостью бесполезно, а вот принять себя нужно обязательно“, — сказала актриса.

Действительно, если 56-летняя звезда вышла из дома на знаковое мероприятие без макияжа и не испугалась общественного осуждения. почему бы не попробовать последовать ее примеру. Вдруг также получится полюбить себя? Вот 5 причин отказаться на время от макияжа, как Памела.

Ваша кожа будет ровнее

„Если вы не будете наносить тональный крем, то не нарушите естественный баланс самоувлжанения“, — говорит Надя Кихич, дерматолог.

Плюс, вечером можно будет избежать рутинного очищения, состоящего из нескольких этапов: демакияж, потом умывание, тоник. Достаточно будет просто умыть лицо, протереть лосьоном, нанести сыворотку и крем.

У вас не появится угревая сыпь

Тональный крем, каким бы легким он не был, все равно остается на поверхности кожи, стимулирует работу сальных желез. Чем активнее они работают, тем больше риск того, что забьются поры и появится угревая сыпь.

Кожа будет меньше страдать от бактерий

Если вы относитесь к отряду девушек, которые принципиально забывают после каждого мейкапа мыть кисти и спонжи с мылом, значит переодически добавляете коже проблем, заселяя с макияжем новую партию бактерий.

А ведь это — одна из главных причин появления угрей и акне. Получается, в вашем случае, нет макияжа — нет прыщей.

Ваши ресницы станут гуще