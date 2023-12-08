Развеян миф о пользе хозяйственного мыла для кожи и волос

На самом деле хозяйственное подходит только для стирки и может навредить коже, заявила врач Зарема Тен.

„Дело в том, что кислотно-щелочной баланс кожи – 5,5. А хозяйственное мыло намного жестче. Его кислотно-щелочной баланс в среднем – 9-11. Из-за этого такое мыло сильно обезвоживает кожу. Это приводит к сухости и стянутости кожного покрова, высыпаниям и раннему старению“, — объяснила доктор.

При умывании хозяйственным мылом на первый взгляд действительно кажется, что оно помогает бороться с высыпаниями, однако это происходит из-за высокой концентрации щелочи, добавила Тен.

Оно дезинфицирует кожу и в краткосрочной перспективе помогает, но при длительном использовании приводит к снижению защитных функций кожи, что приведет к тому, что высыпаний станет намного больше, объяснила врач.

Кожу головы хозяйственное мыло тоже пересушивает, из-за чего будут страдать волосы, добавила эксперт.