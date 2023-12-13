Чем заменить хлеб, если хотите от него отказаться: совет диетолога(4)
Советы „исключить выпечку и сладкое“ из рациона для многих звучат как приговор. Если перед шоколадкой еще можно устоять, то утолить голод без хлеба с непривычки может быть попросту невозможно. При этом стоит понимать, что не весь хлеб одинаково вреден или полезен. Все зависит от наличия в нем искусственных добавок, сахара, а также от сорта, пишет Super.
„Хлеб нельзя есть людям с непереносимостью глютена, аллергией на пшеницу и при сахарном диабете. А ржаной хлеб не стоит употреблять в пищу при гастритах, язвенной болезни желудка, заболеваниях печени и желчного пузыря“, — объяснила врач-диетолог Ольга Редина.
„В современном мире у нас очень разнообразное питание, поэтому если вы решите исключить хлеб из вашего рациона, то сможете легко найти ему замену. А если вы планируете отказаться от хлеба, потому что следите за фигурой, то замените его хлебцами“, - добавила Редина.
При этом на состав хлебцев важно обращать внимание так же, как и на состав хлеба. Эксперт отметила, что без хлебобулочных изделий в рационе вполне можно обойтись. И все же не стоит винить хлеб во всех смертных грехах и отказываться от него без повода.