Чем заменить хлеб, если хотите от него отказаться: совет диетолога

Советы „исключить выпечку и сладкое“ из рациона для многих звучат как приговор. Если перед шоколадкой еще можно устоять, то утолить голод без хлеба с непривычки может быть попросту невозможно. При этом стоит понимать, что не весь хлеб одинаково вреден или полезен. Все зависит от наличия в нем искусственных добавок, сахара, а также от сорта, пишет Super.