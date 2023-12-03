Что будет, если проглотить косточки от винограда

В ягоде винограда содержится примерно две косточки, которые составляют около 5% от массы виноградины. Однако их количество и масса зависят от среднего размера плода.

Виноградные косточки представляют собой сложную структуру. Они содержат 40% клетчатки, 16% масла, 11% белков и 7% сложных фенолов, таких как танины. Также являются прекрасным источником витаминов С и Е, антиоксидантов, известных как флавоноиды, которые могут улучшить текстуру кожи и уменьшить признаки старения.

Семена довольно твёрдые и проходят через пищеварительную систему в неизменном виде. Несмотря на то что они безопасны для здоровья, рекомендуется их разжёвывать перед проглатыванием, чтобы раздробить для лучшего переваривания и усвоения питательных веществ.

Виноградные косточки хрустят и имеют горький вкус. Однако это не значит, что их обязательно нужно выплёвывать. Они содержат ряд соединений, полезных для организма. Например, антиоксиданты, флавоноиды и мелатонин. Однако их употребление в неограниченном количестве может привести к серьёзным последствиям.

Можно ли есть виноградные косточки?

Если постоянно есть виноградные косточки, то это может привести к нарушению функций пищеварительной системы. Кроме того, семена могут повредить зубы и десны, особенно у детей.

Существует миф, что семена плода могут вызвать рак кишечника, но это не подтверждено научными исследованиями. Однако они могут привести к раздражению желудка и кишечника, а также вызвать запоры и боли в животе.

Симптомы, указывающие на проблемы после употребления виноградных косточек, могут включать боли в животе, тошноту, рвоту, запоры и диарею. Если у вас возникли эти признаки, то необходимо срочно обратиться к лечащему врачу.

Меры предосторожности при употреблении виноградных косточек включают в себя следующее:

Лучше всего употреблять виноград без косточек или использовать их для приготовления масел и косметических средств.

Можно ли принимать экстракт виноградных косточек каждый день?