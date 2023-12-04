Почему белки глаз желтеют: причины и меры профилактики

Почему белки глаз становятся желтого оттенка?

Такое явление может быть связано с заболеванием самих глаз или внутренних органов.

Проблемы с печенью провоцируют выброс билирубина в кровь, за счет чего кожа и глаза приобретают желтоватый оттенок. Неполадки с органом могут появиться из-за нездорового образа жизни, неправильного питания, заражения паразитами. Заболевания глаз и злокачественные образования сопровождаются не только изменениями цвета белков, но и покраснениями, дискомфортными ощущениями. Чрезмерная нагрузка глаз, вызванная недосыпанием, работой за компьютером, длительным нахождением в помещениях со слабым освещением и другими факторами, нередко сопровождается пожелтением белков.

Для выяснения причин явления не всегда достаточно одного осмотра офтальмологом — требуются сдача анализов и дополнительные обследования. Самостоятельно установить, с чем связано это явление, почти невозможно.

Что делать, если желтеют белки глаз?

При появлении симптома следует сразу обращаться к врачу за консультацией. Он поможет определить, с чем связано пожелтение глаз — с повышением билирубина (следовательно, проблемами со здоровьем) или с переутомлением. Иногда изменение цвета белка глаз провоцируется чрезмерным потреблением продуктов, обладающих окрашивающим действием (моркови, например).

До установления истинной причины пожелтения глаз стоит позаботиться о своем организме. В первую очередь нужно снизить нагрузку, которой подвергается печень.

Для этого придется:

отказаться от употребления алкоголя;

ограничить мучные продукты в рационе;

исключить из меню соленые и острые блюда. Важно обеспечивать глазам полноценный отдых:

чаще гулять на свежем воздухе;

при работе с компьютером постоянно делать перерывы;

высыпаться.

Глаза человека — орган, правильное функционирование которого важно для здоровья и счастливой жизни. Проигнорированные тревожные симптомы и запущенные заболевания приводят к ухудшению зрения или его потере, поэтому так важно вовремя приступить к их устранению.

Диагностика требуется даже тогда, когда пожелтение глаз не доставляет дискомфорта: причины могут быть опасными и не очень, но они в любом случае сигнализируют о проблеме и требуют внимания.