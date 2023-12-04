Почему белки глаз желтеют: причины и меры профилактики
Глаза — зеркало души человека и одновременно его здоровья. Пожелтевшие белки обычно не доставляют дискомфорта, поэтому часто игнорируются. Однако такое состояние свидетельствует о неполадках в организме, а иногда и о серьезных заболеваниях, пишет Wday.
Почему белки глаз становятся желтого оттенка?
Такое явление может быть связано с заболеванием самих глаз или внутренних органов.
Проблемы с печенью провоцируют выброс билирубина в кровь, за счет чего кожа и глаза приобретают желтоватый оттенок. Неполадки с органом могут появиться из-за нездорового образа жизни, неправильного питания, заражения паразитами.
Заболевания глаз и злокачественные образования сопровождаются не только изменениями цвета белков, но и покраснениями, дискомфортными ощущениями.
Чрезмерная нагрузка глаз, вызванная недосыпанием, работой за компьютером, длительным нахождением в помещениях со слабым освещением и другими факторами, нередко сопровождается пожелтением белков.
Для выяснения причин явления не всегда достаточно одного осмотра офтальмологом — требуются сдача анализов и дополнительные обследования. Самостоятельно установить, с чем связано это явление, почти невозможно.
Что делать, если желтеют белки глаз?
При появлении симптома следует сразу обращаться к врачу за консультацией. Он поможет определить, с чем связано пожелтение глаз — с повышением билирубина (следовательно, проблемами со здоровьем) или с переутомлением. Иногда изменение цвета белка глаз провоцируется чрезмерным потреблением продуктов, обладающих окрашивающим действием (моркови, например).
До установления истинной причины пожелтения глаз стоит позаботиться о своем организме. В первую очередь нужно снизить нагрузку, которой подвергается печень.
Для этого придется:
отказаться от употребления алкоголя;
ограничить мучные продукты в рационе;
исключить из меню соленые и острые блюда.
Важно обеспечивать глазам полноценный отдых:
чаще гулять на свежем воздухе;
при работе с компьютером постоянно делать перерывы;
высыпаться.
Глаза человека — орган, правильное функционирование которого важно для здоровья и счастливой жизни. Проигнорированные тревожные симптомы и запущенные заболевания приводят к ухудшению зрения или его потере, поэтому так важно вовремя приступить к их устранению.
Диагностика требуется даже тогда, когда пожелтение глаз не доставляет дискомфорта: причины могут быть опасными и не очень, но они в любом случае сигнализируют о проблеме и требуют внимания.