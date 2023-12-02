Ленивые выходные в постели: когда полезны, а когда — симптом болезни

„Наше общество склонно придавать слишком большое значение тому, чтобы в некотором смысле прославлять постоянную занятость и продуктивность. Это может привести к ощущению переутомления и не давать нам времени отдохнуть или зарядиться энергией“, - считает психолог Николь Холлингсхед.

Но хотя „гниение в постели“, как его прозвали тиктокеры, приносит пользу в краткосрочной перспективе, оно может вызвать тревожность и беспокойство, если продолжается более двух дней. „Если „гниение в постели“ становится привычным поведением, это может быть признаком депрессии или других проблем с психическим здоровьем, — объясняет доктор медицинских наук Райан Султан. — Важно помнить об этом и не позволять „гниению в постели“ стать моделью вашего поведения“.

Слишком долгое пребывание в спальне в любом случае отнимает время, которое можно было бы потратить на общение с родными и друзьями. Да еще иногда вызывает даже больший стресс.