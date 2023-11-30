30.11.2023, 16:25
ФОТО | Идеи для подарков на Рождество и Новый год! Смотрите, кто пришел познакомиться с новинками мира моды и красоты
ФОТО: | @rkooskora
Международное пиар-агентство Polhem устроило уютную вечеринку, чтобы представить эстонским инфлюэнсерам и прессе новинки мира моды и красоты, которые идеально подойдут в качестве рождественских и новогодних подарков.
Среди прочих на мероприятии были представлены новые коллекции французских модных брендов Sandro и Maje, эстонского бренда Nora Isle, а также известного всем Marciano by Guess.
Новинки мира товаров красоты продемонстрировали JOIK, магазин I.L.U., Pixi и Lengling Munich, L’Occitane, Ideaalkosmeetika, Christian Breton, FaceD, MÁDARA, Vita Liberata, BIOCELL и FJORD.
Студия красоты What the Face провела всем желающим процедуру тренинга лица, которая должна поддержать здоровье кожи лица и молодой вид.
Смотрите, кто пришел на праздник!