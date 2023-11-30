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30.11.2023, 16:25

ФОТО | Идеи для подарков на Рождество и Новый год! Смотрите, кто пришел познакомиться с новинками мира моды и красоты

 
ФОТО: Rasmus Kooskora | @rkooskora

Международное пиар-агентство Polhem устроило уютную вечеринку, чтобы представить эстонским инфлюэнсерам и прессе новинки мира моды и красоты, которые идеально подойдут в качестве рождественских и новогодних подарков.

Среди прочих на мероприятии были представлены новые коллекции французских модных брендов Sandro и Maje, эстонского бренда Nora Isle, а также известного всем Marciano by Guess.

Новинки мира товаров красоты продемонстрировали JOIK, магазин I.L.U., Pixi и Lengling Munich, L’Occitane, Ideaalkosmeetika, Christian Breton, FaceD, MÁDARA, Vita Liberata, BIOCELL и FJORD.

Студия красоты What the Face провела всем желающим процедуру тренинга лица, которая должна поддержать здоровье кожи лица и молодой вид.

Смотрите, кто пришел на праздник!

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