В шоуруме Diana Arno пройдет последний праздничный мастеркласс уходящего года

Флорист, автор самых стильных букетов Таллинна и основательница Atlas & May Flowers Алина Атлас известна также своими яркими декорациями, которые она создаёт для частных праздников, клиентских мероприятий и свадеб.

Алина знает, что особенный букет или праздничная композиция из растений придадут любому интерьеру неповторимую ауру. 30 ноября Алина откроет дверь в увлекательный мир создания композиций и поможет участникам воркшопа подготовиться к зимнему праздничному сезону.

Под руководством Алины каждый гость мастер-класса украсит вазу и создаст уникальную композицию, сочетающую флору и текстиль, которая будет украшать дом весь сезон. Двухчасовая композиция создаст в вашем доме чудесную, уютную или сказочную атмосферу - в зависимости от того, что вы выберете, ведь конечный результат всегда в руках творца.

Хотя бренд Diana Arno производит свои коллекции максимально экологичным способом, за годы работы в студии накопилось множество интересных кусочков ткани, пуговиц, льна и других увлекательных вещей. Поэтому было решено вдохнуть новую жизнь в остатки тканей из прошлых коллекций и использовать их для создания уникальной композиции с вазой для себя или в подарок своим близким людям.