Из-за этого выпадают волосы: 5 ошибок в использовании кондиционера, которые совершают все

Вы подбираете не тот кондиционер

Средство должно решать проблемы волос по длине, а не кожи головы. Значит вы подбираете бальзам не по принципу для жирных, сухих прядей, а для восстановления, увлажнения, питания, объема.

Вы наносите кондиционер на кожу головы

В составе кондиционера много увлажняющих и питательных компонентов. Они служат, чтобы закрыть кутикулу волоса, которая поднимается под воздействием шампуня и воды, напитать пряди.

Если вы наносите кондиционер на кожу головы, он ляжет на поверхность пленкой, может закупорить поры, нарушить кровообращение в дерме, поступление питательных веществ. Из-за этого кожа головы не только будет быстрее становиться жирной, но и начнут выпадать волосы.

Наносите кондиционер от середины длины к кончикам. На кожу головы наносится только шампунь, чтобы очистить от грязи, или же специальные кондиционеры и маски. Как правило, это средства, которые решают проблемы выпадения или борются с перхотью. На таких бальзамах есть специальная пометка о том, что их нужно наносить и на корни.

Вы не отжимаете волосы

После использования шампуня волосы нужно отжать, только не скручивайте их слишком сильно, чтобы не повредить. Если вы этого не сделаете перед применением кондиционера, лишняя влага не позволит проникнуть питательным веществам в кутикулу волос, а потому и применение бальзама будет бесполезным.

Вы не смываете все средство

Некоторые считают, что чуть-чуть бальзама нужно оставить на волосах, чтобы хорошо напитать их. Это в корне неверно: кондиционер нужно смывать полностью, волосы возьмут то, что им нужно, остальное может их просто утяжелить, помешает сделать укладку.

Если вашим волосам не хватает блеска и питания, используйте специальные несмываемые кондиционеры после мытья. У них другая формула, легкая текстура, они не утяжеляют волосы, а наоборот помогают создать укладку. Лучше использовать такие продукты не чаще двух раз в неделю.

Вы используете фиолетовый кондиционер в качестве ухода