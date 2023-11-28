Готовим с пользой для кошелька: ужин для всей семьи по суперцене

Апельсиновый бройлер с овощами

Приготовление: Разогрейте духовку до 200 градусов. Вымойте курицу и обсушите ее бумажным полотенцем. Приправьте ее солью и перцем как внутри, так и снаружи. Смешайте в небольшой миске мед, сок одного апельсина и оливковое масло. Разделите смесь пополам и намажьте одной частью курицу (как внутри, так и снаружи). Нарежьте второй апельсин кружочками и положите в курицу вместе с отжатыми ломтиками, также добавьте веточку розмарина. Добавьте в форму для запекания также масло, картофель и морковь, смешанные с приправами и нарезанные небольшими кусочками. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 1,5-2 часов. Поливайте курицу время от времени оставшейся апельсиновой глазурью. Подавайте с овощами.