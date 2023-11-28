Maxima
28.11.2023, 18:36

Готовим с пользой для кошелька: ужин для всей семьи по суперцене

 
ФОТО: Shutterstock

С приближением праздников вырастают и расходы. Планируйте свое еженедельное меню с умом в соответствии с предложениями, что позволит вам сэкономить на расходах на питании. На этой неделе в Maxima действуют суперцены на определенные продукты, которые вы можете с умом использовать в своем еженедельном меню. Вот отличная идея для сытного ужина и десерта для всей семьи за 8 евро*.

Апельсиновый бройлер с овощами

Для этого вам понадобится:

  • 1 целая курица (около 2-2,5 кг)

  • 2 апельсина

  • 3 ст. л. меда

  • 2 ст. л. растительного масла (оливкового или рапсового)

  • Соль и перец по вкусу

  • 1 кг картофель

  • 4-5 морковь

  • Свежий или сушеный розмарин

Приготовление: Разогрейте духовку до 200 градусов. Вымойте курицу и обсушите ее бумажным полотенцем. Приправьте ее солью и перцем как внутри, так и снаружи. Смешайте в небольшой миске мед, сок одного апельсина и оливковое масло. Разделите смесь пополам и намажьте одной частью курицу (как внутри, так и снаружи). Нарежьте второй апельсин кружочками и положите в курицу вместе с отжатыми ломтиками, также добавьте веточку розмарина. Добавьте в форму для запекания также масло, картофель и морковь, смешанные с приправами и нарезанные небольшими кусочками. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 1,5-2 часов. Поливайте курицу время от времени оставшейся апельсиновой глазурью. Подавайте с овощами.

Банановый кекс

Для этого вам понадобится:

  • 2 спелых банана

  • 100 г сахара

  • 1/4 чашки растительного масла

  • 1/4 чашки меда

  • 2 яйцо

  • 150 г муки

  • 1/2 ч. л. разрыхлителя

  • 1/4 ч. л. соли

Приготовление: Разогрейте духовку до 180 градусов. Разомните в миске бананы с помощью вилки в пюре. Добавьте масло, мед, яйцо и ванильный экстракт. Перемешайте до получения однородной смеси. Смешайте в другой миске муку, разрыхлитель и соль. Добавьте ингредиенты в яичную смесь. Перемешайте тщательно до получения однородного теста. Вылейте тесто в форму. По желанию посыпьте сверху дроблеными орехами или кунжутом. Выпекайте в разогретой духовке около 20-25 минут или до готовности кекса (проверьте готовность зубочисткой).

*Цены на ужин указаны с учетом акционных предложений в период с 28.11 по 01.12 в магазине Maxima. Специи, мед и масло в комплект не входят.

Наслаждайтесь вкусным ужином с семьей!

На этой неделе в Maxima вас ждут суперцены. Особенно выгодные предложения действуют на бананы, используемые в рецептах – 0,69 €/кг, эстонскую курицу Talleeg – 1,99 €/кг и рапсовое масло Extra Line – 0,79 €/1 л. NB! Предложения действительны в течение ограниченного времени и при совершении покупки на сумму не менее 20 евро. Дополнительную информацию можно найти в инфоматериале для клиента. Каждую неделю в Maxima вы найдете 2000+ предложений, которые позволят вам наслаждаться любимыми вкусами по более доступной цене.

Ознакомьтесь с недельными предложениями

RusDelfi
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