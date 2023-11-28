Готовим с пользой для кошелька: ужин для всей семьи по суперцене
С приближением праздников вырастают и расходы. Планируйте свое еженедельное меню с умом в соответствии с предложениями, что позволит вам сэкономить на расходах на питании. На этой неделе в Maxima действуют суперцены на определенные продукты, которые вы можете с умом использовать в своем еженедельном меню. Вот отличная идея для сытного ужина и десерта для всей семьи за 8 евро*.
Апельсиновый бройлер с овощами
Для этого вам понадобится:
1 целая курица (около 2-2,5 кг)
2 апельсина
3 ст. л. меда
2 ст. л. растительного масла (оливкового или рапсового)
Соль и перец по вкусу
1 кг картофель
4-5 морковь
Свежий или сушеный розмарин
Приготовление: Разогрейте духовку до 200 градусов. Вымойте курицу и обсушите ее бумажным полотенцем. Приправьте ее солью и перцем как внутри, так и снаружи. Смешайте в небольшой миске мед, сок одного апельсина и оливковое масло. Разделите смесь пополам и намажьте одной частью курицу (как внутри, так и снаружи). Нарежьте второй апельсин кружочками и положите в курицу вместе с отжатыми ломтиками, также добавьте веточку розмарина. Добавьте в форму для запекания также масло, картофель и морковь, смешанные с приправами и нарезанные небольшими кусочками. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 1,5-2 часов. Поливайте курицу время от времени оставшейся апельсиновой глазурью. Подавайте с овощами.
Банановый кекс
Для этого вам понадобится:
2 спелых банана
100 г сахара
1/4 чашки растительного масла
1/4 чашки меда
2 яйцо
150 г муки
1/2 ч. л. разрыхлителя
1/4 ч. л. соли
Приготовление: Разогрейте духовку до 180 градусов. Разомните в миске бананы с помощью вилки в пюре. Добавьте масло, мед, яйцо и ванильный экстракт. Перемешайте до получения однородной смеси. Смешайте в другой миске муку, разрыхлитель и соль. Добавьте ингредиенты в яичную смесь. Перемешайте тщательно до получения однородного теста. Вылейте тесто в форму. По желанию посыпьте сверху дроблеными орехами или кунжутом. Выпекайте в разогретой духовке около 20-25 минут или до готовности кекса (проверьте готовность зубочисткой).
*Цены на ужин указаны с учетом акционных предложений в период с 28.11 по 01.12 в магазине Maxima. Специи, мед и масло в комплект не входят.