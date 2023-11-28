Женское счастье от Dior, личная гора, великие игристые, роскошное авто на уикенд, новогодние обещания. Закажите БЕСПЛАТНО зимний номер журнала Jana LUXURY!

Тауно Кангро: „Задача художника – выйти за грань обычного восприятия“. Большое интервью с легендарным скульптором-монументалистом о том, как рождается скульптура – в том числе в руках тех, кто даже рисовать не умеет, почему он сам много танцует… во сне и для чего уже готовит несколько десятков больших, в том числе высотой по 4–6 метров, скульптур.

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Великие игристые – это прежде всего вина, и уже потом игристые. На что обратить внимание, выбирая напиток с пузырьками, разбираемся с помощью легендарного сомелье Юрия Братчика.

Эталон женского счастья и что может вернуть женщин к тонкой талии – Александр Васильев открыл выставку костюмов легендарного французского дома мод Christian Dior.

Чем заняться этой зимой? О своих планах рассказывают автор и ведущий программы „Стиль жизни“ на TV3+ в Эстонии и Латвии Марк-Анатолий Эйн, дуэт „ПараТайн“ Ангелина и Александр Богуцкие, организатор мероприятий Виктория Пунга.

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