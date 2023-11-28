Женское счастье от Dior, личная гора, великие игристые, роскошное авто на уикенд, новогодние обещания. Закажите БЕСПЛАТНО зимний номер журнала Jana LUXURY!
19 декабря выходит новый зимний номер журнала Jana LUXURY. До 4 декабря читатели JANA и RusDelfi могут заказать экземпляр журнала бесплатно.
В свежем номере:
Тауно Кангро: „Задача художника – выйти за грань обычного восприятия“. Большое интервью с легендарным скульптором-монументалистом о том, как рождается скульптура – в том числе в руках тех, кто даже рисовать не умеет, почему он сам много танцует… во сне и для чего уже готовит несколько десятков больших, в том числе высотой по 4–6 метров, скульптур.
Новогодние обещания: давать или не давать? Журнал Jana LUXURY спросил у Александры Гаген, Андрея Новикова, Павла Гурьянова, Елены Соломиной, Юлии Шандры.
Великие игристые – это прежде всего вина, и уже потом игристые. На что обратить внимание, выбирая напиток с пузырьками, разбираемся с помощью легендарного сомелье Юрия Братчика.
Эталон женского счастья и что может вернуть женщин к тонкой талии – Александр Васильев открыл выставку костюмов легендарного французского дома мод Christian Dior.
Чем заняться этой зимой? О своих планах рассказывают автор и ведущий программы „Стиль жизни“ на TV3+ в Эстонии и Латвии Марк-Анатолий Эйн, дуэт „ПараТайн“ Ангелина и Александр Богуцкие, организатор мероприятий Виктория Пунга.
Культ витамина С: самое время вернуть этот мощный витамин в наше меню красоты!
10 секретов трендового праздничного макияжа: актуальный и стойкий мейкап для рождественско-новогодних вечеринок
Riga Fashion Week: Японский сад в цвете закатного солнца
Tallinn Fashion Week: Комфортный гламур для серого кардинала
Островок природы в городской квартире: разные по размеру и форме листья, цвета, фактуры комнатных растений становятся красочными и ароматными элементами дизайна
В Рождество и Новый год радости и роскоши много не бывает! Лайфхаки, как создать атмосферу праздника своими руками
Самый приватный лыжный клуб в мире: личный остров – это уже не модно, новый тренд – личная гора!
Автомобиль: гламурный и мощный спутник на уикенд и даже больше.
Рецепт: елка „Павлова“ и английский фруктовый кекс
А также самые свежие новости и лайфхаки мира моды и красоты, афиша, гороскоп и многое другое!
Журнал Jana LUXURY выходит 4 раза в год. Закажите себе бесплатный экземпляр зимнего номера по ссылке kampaaniad.ekspressmeedia.ee/janaluxury до 4 декабря.
Осенний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
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