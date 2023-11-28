Женское счастье от Dior, личная гора, великие игристые, роскошное авто на уикенд, новогодние обещания. Скоро выходит зимний номер журнала JANA Luxury!
19 декабря выходит новый зимний номер журнала Jana LUXURY.
В свежем номере:
Тауно Кангро: „Задача художника – выйти за грань обычного восприятия“. Большое интервью с легендарным скульптором-монументалистом о том, как рождается скульптура – в том числе в руках тех, кто даже рисовать не умеет, почему он сам много танцует… во сне и для чего уже готовит несколько десятков больших, в том числе высотой по 4–6 метров, скульптур.
Новогодние обещания: давать или не давать? Журнал Jana LUXURY спросил у Александры Гаген, Андрея Новикова, Павла Гурьянова, Елены Соломиной, Юлии Шандры.
Великие игристые – это прежде всего вина, и уже потом игристые. На что обратить внимание, выбирая напиток с пузырьками, разбираемся с помощью легендарного сомелье Юрия Братчика.
Эталон женского счастья и что может вернуть женщин к тонкой талии – Александр Васильев открыл выставку костюмов легендарного французского дома мод Christian Dior.
Чем заняться этой зимой? О своих планах рассказывают автор и ведущий программы „Стиль жизни“ на TV3+ в Эстонии и Латвии Марк-Анатолий Эйн, дуэт „ПараТайн“ Ангелина и Александр Богуцкие, организатор мероприятий Виктория Пунга.
Культ витамина С: самое время вернуть этот мощный витамин в наше меню красоты!
10 секретов трендового праздничного макияжа: актуальный и стойкий мейкап для рождественско-новогодних вечеринок
Riga Fashion Week: Японский сад в цвете закатного солнца
Tallinn Fashion Week: Комфортный гламур для серого кардинала
Островок природы в городской квартире: разные по размеру и форме листья, цвета, фактуры комнатных растений становятся красочными и ароматными элементами дизайна
В Рождество и Новый год радости и роскоши много не бывает! Лайфхаки, как создать атмосферу праздника своими руками
Самый приватный лыжный клуб в мире: личный остров – это уже не модно, новый тренд – личная гора!
Автомобиль: гламурный и мощный спутник на уикенд и даже больше.
Рецепт: елка „Павлова“ и английский фруктовый кекс
А также самые свежие новости и лайфхаки мира моды и красоты, афиша, гороскоп и многое другое!
Журнал Jana LUXURY выходит 4 раза в год.
Осенний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
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