4 дефекта маникюра, которые испортят любой дорогой образ(1)
Ухоженные руки и ногти — это визитная карточка каждой уважающей себя женщины. Рассказываем, на что стоит обратить внимание в этом виде ухода за собой, чтобы не попасть впросак, пишет Woman.
Психологи настаивают, что первое, на что смотрит незнакомец при встрече, — это руки. И речь сейчас не только про маникюр или его отсутствие. Нередко нэйл-арт оказывается полон недочетов, которые мы поначалу можем совсем не замечать, но это совершенно не отменяет того, что им под силу ипортить даже самый изысканный и продуманный до мелочей образ.
Разная длина ногтей
Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как мастер сравнивает длину ногтей не только соседних пальцев, но и другой руки? Если нет, то, вероятнее всего у вас она разная. Этот совершенно неочевидный на первый взгляд момент неумолимо будет создавать шлейф небрежности. Очень важно учитывать общую длину ногтей и опиливать ее пропорционально симметрично. То же самое касается самого страшного сна многих девушек — сломанного ногтя. Если один из них „потерпел крах“, то остальные необходимо отрезать вровень с ним. В противном случае картина вернее ваши руки будут напоминать покосившейся забор.
Отросшие ногти
Рано или поздно даже самый идеальный маникюр приходит в негодность. Конечно, скорость роста ногтей у всех разная, но в среднем покрытие держится примерно две недели. После того, как „корни“ стали отрастать, желательно записываться на обновление нэйл-арта, ведь „голая“ полоска ногтя между кутикулой и покрытием выглядит неряшливо.
Заусенцы на кутикуле
Любой профессиональный и добросовестный мастер выполняет свою работу максимально чисто. Но, увы, со временем на кутикуле может образоваться так называемая „бахрома“, заусенцы и другие неприятные дефекты. Так довольно часто случается, поскольку нежная кожа, обрамляющая ногтевую пластину, лопается из-за чрезмерного напряжения. Сухость и растрескивание кожи могут спровоцировать агрессивные формулы лаков для ногтей и смывки. Но это лишь один вариантов. Зачастую мелкие надрыв на кутикуле могут быть вызваны некачественной работой мастера, который забывает своевременно затачивать инструмент и пренебрегает предварительной обработкой кожи. А ведь смягчать ее строго необходимо для того, чтобы кутикула удалялась легче. Кстати, берите на вооружение привычку пользоваться маслом или воском для ногтей, которые помогут дольше сохранять их здоровый вид.
Неровное покрытие
Красота маникюра заключается в его аккуратности. Если вы красите ногти, то обязательно следите за тем, чтобы покрытие было идеальным. Сколотый лак, трещины, неровное нанесение „бугорками“ и слишком толстый слой совсем не красят ногти. Выровнять все без помощи мастера, закрашивать самостоятельно уголки или подпиливать — не лучшие идеи. Такой „ремонт“ не сделает покрытие безупречным, зато будет бросаться в глаза не меньше, чем изъяны, которые вы пытались исправить. Именно поэтому, как только вы заметите подобные дефекты, сразу запишитесь на коррекцию, а не пытайтесь их замаскировывать.