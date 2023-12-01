4 дефекта маникюра, которые испортят любой дорогой образ

Психологи настаивают, что первое, на что смотрит незнакомец при встрече, — это руки. И речь сейчас не только про маникюр или его отсутствие. Нередко нэйл-арт оказывается полон недочетов, которые мы поначалу можем совсем не замечать, но это совершенно не отменяет того, что им под силу ипортить даже самый изысканный и продуманный до мелочей образ.

Разная длина ногтей

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как мастер сравнивает длину ногтей не только соседних пальцев, но и другой руки? Если нет, то, вероятнее всего у вас она разная. Этот совершенно неочевидный на первый взгляд момент неумолимо будет создавать шлейф небрежности. Очень важно учитывать общую длину ногтей и опиливать ее пропорционально симметрично. То же самое касается самого страшного сна многих девушек — сломанного ногтя. Если один из них „потерпел крах“, то остальные необходимо отрезать вровень с ним. В противном случае картина вернее ваши руки будут напоминать покосившейся забор.

Отросшие ногти

Рано или поздно даже самый идеальный маникюр приходит в негодность. Конечно, скорость роста ногтей у всех разная, но в среднем покрытие держится примерно две недели. После того, как „корни“ стали отрастать, желательно записываться на обновление нэйл-арта, ведь „голая“ полоска ногтя между кутикулой и покрытием выглядит неряшливо.

Заусенцы на кутикуле