Что делать, если появился „вдовий горбик“? Таллиннский массажист советует, как убрать холку(1)
Холка или как в народе говорят „вдовий горб“ - это не искривление позвоночника, как кто-то думает, а отложение жира. Она не только бывает эстетически непривлекательной и расстраивает женщину, но и ухудшает кровоснабжение головного мозга, а также образует венозный застой. Причем, в век современных технологий, эта проблема может быть как у людей юношеского возраста, так и старшего поколения, пишет таллиннский массажист Ольга Федорова.
В своей практике я сталкиваюсь с этой особенностью не так редко, поэтому всегда даю рекомендации, которые помогут решать вопрос не только в кабинете массажиста.
Причины появления холки
Нарушение осанки – фактор, следствием которого становится формирование локальных жировых отложений в области седьмого шейного позвонка. Одна из главных причин этого – длительная работа за компьютером и чтение с экрана гаджетов, опустив их ниже уровня глаз.
У людей, много времени проводящих за компьютером, буквально наблюдается хронический спазм мышц шейно-воротниковой зоны из-за того, что они находятся в напряженном положении. Со временем, в области 7-го позвонка появляется изгиб, провоцирующий нарушение лимфо- и кровотока, а в итоге - формирование локальных отложений жира.
У женщин „вдовий горбик“ часто начинает формироваться в период пременопаузы и менопаузы, когда наблюдается гормональный дисбаланс (снижается выработка женских гормонов - эстрогена и прогестерона и увеличивается количество андрогенов - мужских гормонов), а жировые отложения начинают откладываться преимущественно в верхней половине туловища, куда входит и „холка“.
Бороться с вдовьим горбом можно разными способами. На ранней стадии однозначно помогут физические упражнения, диета и массаж, а вот при выраженной холке необходимы косметологические процедуры или пластическая операция. Но будем надеяться, что вы прочитаете это в нужный момент.
Как решить проблему
УПРАЖНЕНИЯ: Хорошим подспорьем станут упражнения на укрепление мышц шеи, кроме того, надо стараться всегда тянуться макушкой вверх и контролировать наклон шеи вперед, когда вы сидите за компьютером. Важно: эффект от всех упражнений будет, конечно же, при регулярном выполнении. Зато многие из них можно выполнять, даже находясь на рабочем месте. Так что, поставьте себе напоминание на смартфон и просто делайте это хотя бы по несколько минут в день.
ПИТАНИЕ: Здесь ничего удивительного: стоит уменьшить или отказаться от продуктов, которые способствуют накоплению жира и появлению лишнего веса и добавить в рацион больше овощей, клетчатки, зелени и полезного белка.
ЗДОРОВЫЙ СОН: Для ускорения метаболизма необходим здоровый сон. И дело не только в его продолжительности, но и в организации спального места. Подушку стоит выбрать не выше 10 см, а матрас – ортопедический, чтобы снижать нагрузку на проблемную зону.
МАССАЖ: С помощью массажа можно улучшить мышечный тонус и отток лимфы. Как действую в таком случае я: использую банку и, конечно же, руки. Специальной массажной банкой разогреваю верхний слой, и направляю лимфу по линиям оттока. Дальше разминаю руками - делаю ткань подвижной, чтобы кожа в руках она легко двигалась.
ЛИПОСАКЦИЯ: Кардинальный метод решения вопроса - это липосакция. Этот процесс предусматривает разрушение подкожной жировой ткани с последующим выведением из организма. Процедура проводится под местной анестезией в условиях амбулатории. Впрочем, потом вам тоже стоит придерживаться правил, которые мы описали выше, иначе, можно вновь наработать себе эту неприятную особенность.