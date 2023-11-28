Что делать, если появился „вдовий горбик“? Таллиннский массажист советует, как убрать холку

В своей практике я сталкиваюсь с этой особенностью не так редко, поэтому всегда даю рекомендации, которые помогут решать вопрос не только в кабинете массажиста.

Причины появления холки

Нарушение осанки – фактор, следствием которого становится формирование локальных жировых отложений в области седьмого шейного позвонка. Одна из главных причин этого – длительная работа за компьютером и чтение с экрана гаджетов, опустив их ниже уровня глаз.

У людей, много времени проводящих за компьютером, буквально наблюдается хронический спазм мышц шейно-воротниковой зоны из-за того, что они находятся в напряженном положении. Со временем, в области 7-го позвонка появляется изгиб, провоцирующий нарушение лимфо- и кровотока, а в итоге - формирование локальных отложений жира.

У женщин „вдовий горбик“ часто начинает формироваться в период пременопаузы и менопаузы, когда наблюдается гормональный дисбаланс (снижается выработка женских гормонов - эстрогена и прогестерона и увеличивается количество андрогенов - мужских гормонов), а жировые отложения начинают откладываться преимущественно в верхней половине туловища, куда входит и „холка“.

Бороться с вдовьим горбом можно разными способами. На ранней стадии однозначно помогут физические упражнения, диета и массаж, а вот при выраженной холке необходимы косметологические процедуры или пластическая операция. Но будем надеяться, что вы прочитаете это в нужный момент.

Как решить проблему

УПРАЖНЕНИЯ: Хорошим подспорьем станут упражнения на укрепление мышц шеи, кроме того, надо стараться всегда тянуться макушкой вверх и контролировать наклон шеи вперед, когда вы сидите за компьютером. Важно: эффект от всех упражнений будет, конечно же, при регулярном выполнении. Зато многие из них можно выполнять, даже находясь на рабочем месте. Так что, поставьте себе напоминание на смартфон и просто делайте это хотя бы по несколько минут в день.