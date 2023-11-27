Проблема не в вас: 7 причин, почему ваш мужчина больше не хочет секса

Низкий уровень тестостерона

Во-первых, уровень тестостерона по умолчанию снижается с возрастом. Во-вторых, причиной могут быть внешние факторы: от плохой экологии до рациона. Так что, если ваш мужчина внезапно потерял интерес к сексу, в первую очередь отправляйте его в клинику — проверить уровень мужского гормона.

Ожирение

Доказано, что лишние килограммы, особенно при ожирении по женскому типу, не только снижают уровень тестостерона, но и повышают уровень эстрогена. Дело в том, что жировая ткань производит женский гормон эстроген. Отсутствие нормальной сексуальной жизни лишь одно из последствий гормонального дисбаланса. Куда страшнее повышенный риск рака предстательной железы.

Медикаменты

Возможно, угасший интерес к играм в постели лишь побочный эффект от приема медикаментов. На досуге внимательно прочитайте инструкции. Этот сценарий тем более вероятен, если мужчина принимает антидепрессанты или средства для контроля артериального давления. В таких ситуациях стоит обратиться к врачу с просьбой скорректировать терапию.

Зависимость от порно

При должном подходе (и понимании, что происходящее на экране не всегда реалистично) ролики эротического содержания могут даже разнообразить вашу интимную жизнь. Но если партнер все чаще смотрит их в одиночку, а ваши намеки на секс игнорирует, пора устроить разбор полетов. Если у вас нет принципиальных проблем в отношениях, помимо редкого секса, с контентом для взрослых пора завязывать. Во всяком случае, до тех пор, пока мужчина снова не „научится“ возбуждаться без помощи фильмов.

Скука

А вам самой, случаем, не надоело годами заниматься любовью в одной и той же позе по расписанию? Пускай эффект новизны ждет партнера в вашей спальне, а не на стороне. Предложите пофантазировать и обсудите, что из тайных желаний вы готовы реализовать в ближайшую ночь. Нет идей? Верим, что вы сможете вбить нужный запрос в поисковую строку.

Стресс