ФОТО | IKEA инвестирует более миллиона евро в борьбу с домашним насилием в странах Балтии

„Почему частная компания борется с домашним насилием? Потому, что мы хотим улучшить повседневную жизнь людей дома, и не можем оставаться в стороне, когда дом для многих не является безопасным местом. Статистика показывает, что 1 из 3 женщин сталкивалась с насилием в близких отношениях хотя бы раз в жизни. Систематическое отсутствие равноправия и несоблюдение прав человека для отдельных лиц и сообществ, и социальные проблемы, как эта не должны быть проблемой одного человека – это ответственность общества в целом. Именно поэтому мы хотим стать ещё одним голосом, который говорит о домашнем насилии помогая неправительственным организациям“, – говорит Инга Филипова, Руководитель розничной торговли в IKEA Балтии.

Последние данные опроса „Откройте глаза на насилие“ показывают, что 67% респондентов в Эстонии считают, что борьба с домашним насилием – это ответственность всего общества. На вопрос должны ли частные предприятия привлекать внимание к этой теме, 41% полностью согласны, примерно столько же респондентов не имеют конкретного мнения на этот счёт, и только 17% с этим не согласны.

По словам Филиповой, социальная инициатива начала свою работу в 2020 году, как стратегическое обязательство, в основе бизнес-стратегии в странах Балтии в качестве долгосрочного социального направления для улучшения жизни дома. Инвестирование происходит в трёх направлениях: мероприятия по привлечению внимания к проблеме, переоборудование кризисных центров, и внутренняя вовлечённость и поддержка, включая образовательные мероприятия, психологическая поддержка работников и добровольное участие работников в обновлении кризисных центров.

Обновление кризисных центров

За последние три года с момента запуска инициативы, 4 кризисных центра в странах Балтии были обновлены, в общей сложности около 900 квадратных метров разных помещений.

В Эстонии инициатива началась в 2023 году и уже было обновлено более 100 м2 в одном из женских кризисных центров в Таллинне для временного проживания пострадавших.