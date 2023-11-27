ФОТО | IKEA инвестирует более миллиона евро в борьбу с домашним насилием в странах Балтии
IKEA объявила об инвестировании более одного миллиона евро в ближайшие 5 лет, на борьбу с домашним в странах Балтии, расширяя свои обязательства в рамках социальной ответственности. С инициативой „Открой глаза на насилие“ IKEA продолжит обновление кризисных центров и привлечение внимание к этой проблеме во всех странах Балтии.
„Почему частная компания борется с домашним насилием? Потому, что мы хотим улучшить повседневную жизнь людей дома, и не можем оставаться в стороне, когда дом для многих не является безопасным местом. Статистика показывает, что 1 из 3 женщин сталкивалась с насилием в близких отношениях хотя бы раз в жизни. Систематическое отсутствие равноправия и несоблюдение прав человека для отдельных лиц и сообществ, и социальные проблемы, как эта не должны быть проблемой одного человека – это ответственность общества в целом. Именно поэтому мы хотим стать ещё одним голосом, который говорит о домашнем насилии помогая неправительственным организациям“, – говорит Инга Филипова, Руководитель розничной торговли в IKEA Балтии.
Последние данные опроса „Откройте глаза на насилие“ показывают, что 67% респондентов в Эстонии считают, что борьба с домашним насилием – это ответственность всего общества. На вопрос должны ли частные предприятия привлекать внимание к этой теме, 41% полностью согласны, примерно столько же респондентов не имеют конкретного мнения на этот счёт, и только 17% с этим не согласны.
По словам Филиповой, социальная инициатива начала свою работу в 2020 году, как стратегическое обязательство, в основе бизнес-стратегии в странах Балтии в качестве долгосрочного социального направления для улучшения жизни дома. Инвестирование происходит в трёх направлениях: мероприятия по привлечению внимания к проблеме, переоборудование кризисных центров, и внутренняя вовлечённость и поддержка, включая образовательные мероприятия, психологическая поддержка работников и добровольное участие работников в обновлении кризисных центров.
Обновление кризисных центров
За последние три года с момента запуска инициативы, 4 кризисных центра в странах Балтии были обновлены, в общей сложности около 900 квадратных метров разных помещений.
В Эстонии инициатива началась в 2023 году и уже было обновлено более 100 м2 в одном из женских кризисных центров в Таллинне для временного проживания пострадавших.
„Семьи, столкнувшиеся с домашним насилием, могут получить помощь, поддержку и приют в кризисном центре. Обновляя помещения центра, мы хотим привнести уют, потому что верим, что уютная обстановка поможет женщинам и детям. После обновления наиболее приятно смотреть за реакцией детей, для многих из них подобный интерьер в новинку“, – говорит Филипова.
Помимо улучшения условий в кризисном центре, эта инициатива является побуждением к культуре волонтёрства. Каждый год множество работников IKEA участвуют в обновлении центров, и собрав своими руками мебель для постояльцев, стали больше понимать проблему и важность работы кризисных центров.
В последующие 5 лет IKEA планирует обновить другие кризисные центры в стране, а также уже в январе начнутся общественные образовательные мероприятия и мероприятия для работников IKEA. Инициатива „Открой глаза на насилие“ проходит в других странах Балтии.
*Опрос IKEA, при сотрудничестве с Norstat проходил онлайн в ноябре 2023 года, в опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте 18-74 лет.