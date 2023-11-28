Приправьте постельную жизнь... презервативами!

Найдите для себя подходящий презерватив! Широкий спектр этих противозачаточных средств на любой вкус доступен в продуктовых магазинах, секс-шопах и аптеках, а также в интернете. Например, в торговых точках можно найти презервативы разных размера, вкуса, цвета и текстуры, которые сделают половой акт незабываемым для обоих партнеров. В отличие от давнишних толстых презервативов, были разработаны значительно более тонкие материалы, которые позволяют вам испытывать больше ощущений, обеспечивая при этом удовольствие и защиту.

Сделайте надевание презерватива частью прелюдии. Разум управляет телом – фактически сам мозг и является центром управления сексуальной жизнью. Мужчины, у которых был неудачный опыт использования презервативов, хранят эти воспоминания, и одна лишь мысль о презервативе может вызвать ослабление эрекции. Если же подойти к этому в сексуальном ключе, то это скучноватое занятие может превратиться в увлекательное занятие, которого оба с нетерпением ждут.

Благодаря презервативам секс длится дольше, поскольку они по-своему помогают отсрочить эякуляцию. Поскольку партнеры могут не всегда быть на одной волне, за более долгое время они оба успеют получить удовольствие.

Презервативы позволяют не отвлекаться от происходящего, сосредоточиться на своем партнере и не беспокоиться о заболеваниях, передающихся половым путем. Более безопасный секс – это лучший секс, поскольку он не дает стрессу, вызванному беспокойством, испортить настроение. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, что что-то пойдет не так.

Презервативы универсальны и задуманы так, чтобы подходить каждому. Большинство людей могут без проблем пользоваться презервативами. Иногда латексные презервативы могут вызывать раздражения у людей, страдающих аллергией или чувствительных к латексу, а иногда раздражение могут вызывать некоторые типы смазок для презервативов. Однако, если у вас аллергия на латекс, может быть полезно сменить бренд или использовать пластиковые презервативы. Презервативы из мягкого пластика (например, полиуретана, полиизопрена и нитрила) не содержат латекса.

Избавьтесь от неприятных переживаний, связанных с презервативами. Секс всегда лучше, когда голова не занята негативными мыслями или неприятными переживаниями. Многие люди пережили неудачный сексуальный опыт, но постоянное возвращение мыслями к прошлому не сулит ничего хорошего. Факты же таковы, что в магазинах есть широкий выбор презервативов, среди которых каждый найдет что-нибудь для себя. Если неудачный опыт длится годами, а презервативы тем временем так и не получили нового шанса, значительный прогресс был упущен, так что определенно стоит попробовать их снова.

Измените свое отношение к удовольствиям. Иногда способность испытывать сенсационные ощущения во время секса не имеет ничего общего с самим презервативом – она, прежде всего, связана с умением получать удовольствие от ситуации. „Достаточно ли привлекательно мое тело? Достаточно ли долго я продержусь?“, – вопросы, которые проносятся в моей голове. От этих мыслей всё тело сжимается, мышцы напрягаются, и такой образ мышления лишает нас возможности получать удовольствие от полового акта. Отсутствие стресса и беспокойства позволяет телу расслабиться и увлечься наслаждением.