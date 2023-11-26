Парацетамол или ибупрофен? Фармацевт дает советы, как выбрать обезболивающее

Фармацевт аптеки Benu Керли Валге-Ребане объясняет, что без рецепта доступны ненаркотические обезболивающие, предназначенные для кратковременного облегчения легкой и умеренной боли. К ним относятся наиболее широко используемые нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен, кетопрофен, аспирин, декскетопрофен, напроксен и диклофенак. „Эти активные ингредиенты успокаивают боль, а также снижают температуру и снимают воспаление“, — говорит фармацевт. К ненаркотическим обезболивающим также относится парацетамол, но в отличие от НПВП он не оказывает противовоспалительного действия, а действует только на боль и жар.

„Существуют также наркотические обезболивающие или опиоиды от очень сильной боли, например, трамадол, кодеин, морфин, оксиконтин и фентанил, но они выдаются только по рецепту“, — объясняет Валге-Ребане.

Выбор правильного обезболивающего

По словам фармацевта, парацетамол обычно является препаратом первого выбора для лечения боли, поскольку он хорошо переносится и имеет мало побочных эффектов. „Парацетамолу однозначно следует отдать предпочтение тем, у кого чувствительный желудок, повышенная кислотность желудка или язвенная болезнь, поскольку ибупрофен и другие активные вещества, принадлежащие к той же группе, в качестве побочного действия могут вызвать повреждение пищеварительного тракта, включая язвы и кровотечения. „, — советует Валге-Ребане. Парацетамолу также могут отдать предпочтение люди, которые используют лекарства, разжижающие кровь, отпускаемые по рецепту, поскольку НПВП влияют на свертываемость крови и увеличивают риск кровотечений. „Парацетамол также может быть первым выбором для астматиков, поскольку в некоторых случаях у человека может быть повышенная чувствительность к активному ингредиенту НПВП, и это может усилить приступы астмы“, — говорит Валге-Ребане. Однако если речь идет о воспалительном процессе, в этом случае парацетамол не подойдет, а следует выбрать одного из представителей группы НПВП.