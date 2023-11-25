ФОТО | Таллинн окрасился в оранжевый цвет в поддержку Дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Насилие в отношении женщин и девочек остается одним из самых распространенных и повсеместных нарушений прав человека в мире. По оценкам, во всем мире 736 млн женщин — почти каждая третья — хотя бы раз в жизни подвергались физическому и/или сексуальному насилию со стороны интимного партнера, сексуальному насилию со стороны постороннего человека или и тому, и другому, пишет UN.

Эта проблема становится все более распространенной в самых разных контекстах, в том числе на рабочем месте и в интернет-среде, и усугубляется последствиями последствиями пандемии, военными конфликтами и изменением климата.

Решение этой проблемы заключается в надежных ответных мерах, включая инвестиции в деятельность по предотвращению. Однако вызывает тревогу тот факт, что мы по-прежнему обладаем скудными данными о том, в каком объеме государства берут на себя обязательства по противодействию насилию в отношении женщин и девочек.

Так, на борьбу с насилием в отношении женщин и девочек направляется всего 5% государственной помощи, а на его предотвращение — менее 0,2%.

Необходимо больше инвестиций в женские организации, более совершенное законодательство, преследование преступников, расширение услуг для пострадавших и обучение сотрудников правоохранительных органов.