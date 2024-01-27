Повышение или кардинальная смена работы? Карьерный гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака
2024 год обещает быть продуктивным и довольно успешным. Астрологи рассказали, какие периоды лучше всего подойдут для перемен, а в какое время стоит позволить себе немного передохнуть.
В конце года каждый из нас традиционно берется за подведение итогов. Некоторое из задуманного оказывается воплощенным, а что-то так и остается в папке недостигнутых целей. Многие мечтают изменить свою жизнь на 180 градусов и наконец выйти на новый уровень — в том числе и финансовый, но действуют нерешительно, ведь в этом деле нельзя рисковать, иначе есть шансы остаться у разбитого корыта.
Чтобы немного пролить свет на карьерные перспективы в наступившем году и составить грамотный план по их достижению, Woman предлагает обратиться к звездам. Они помогут задать правильный вектор и подскажут, какие периоды окажутся наиболее благоприятными.
Овен
У Овнов 2024 год выдастся поистине карьерным. В промежутке с апреля по март вы будете работать не покладая рук, но ощущение того, что все старания оказываются незамеченными, то и дело будет затмевать ваш разум. Не стоит переживать, ведь уже в начале лета руководство наконец отметит все ваши заслуги. У вас есть все шансы получить долгожданное повышение и, соответственно, прибавку к зарплате. А вот в августе стоит быть осторожнее. Далеко не все коллеги искренне порадуются за ваши успехи, а потому начнут строить козни, чтобы сместить вас с Олимпа. Постарайтесь не реагировать на такие провокации и просто продолжайте делать свою работу на 100%. К ноябрю все стабилизируется, а уже в декабре вас будет ожидать новый карьерный взлет.
Телец
В наступающем году у Тельцов будут созданы все условия, которые помогут продвинуться в профессиональной деятельности. Наиболее благоприятными окажутся март, апрель и декабрь. В эти месяцы на вас свалится много новых проектов и ответственных задач, но вам под силу выдержать этот напор и показать начальству все ваши сильные стороны. Звезды прогнозируют: незамеченными они точно не окажутся. Однако не ждите награды в этот же миг. Вероятнее всего, она появится через несколько месяцев. А еще постарайтесь наладить отношения с коллегами. Возможно, среди них окажется ваш близкий друг, который не только поможет в общем деле, но и подставит плечо, если вдруг судьба преподнесет неприятные сюрпризы.
Близнецы
Близнецы, астрологи предупреждают: в 2024 году будет много соблазнов увеличить свой капитал, но быстрые заработки и легкие деньги вам категорически противопоказаны. В противном случае вас ждет испорченная репутация, потеря большей части нажитого и горькое увольнение. Сфокусируйте внимание на своей обычной деятельности, которая может принести вам гораздо больший успех. Все рабочие задачи будут решаться как по маслу, а коллеги начнут завидовать вашей „суперспособности“. Если у вас не очень хорошие отношения с руководителем, то самое время их наладить. На случай, если вдруг вы решитесь сменить место работы, то наиболее благоприятными периодами станут: с 7 по 31 марта и с 18 сентября по 13 октября.
Рак
Раки, грядущий год окажется для вас мегапродуктивным. Дело в том, что уже в январе планеты вашего зодиака поменяют свое положение. Сатурн и Юпитер займут десятый дом, а Солнце и Марс — шестой. Благодаря такой перестройке, вы начнете ощущать в себе „суперсилы“, которые позволят быстро реагировать на задачи и щелкать их как орешки. Проблем с коллегами на горизонте тоже не предвидится: планеты позаботятся о том, чтобы в вашем общении все шло по-дружески. Во второй половине года вас будет поджидать повышение в должности, так что переживать о том, как свести концы с концами, вам не придется.
Лев
В начале 2024 года Львы в полной мере прочувствуют, насколько же удачное время наступает в их жизни. Если вы хотели переехать, то начальство, вероятнее всего, предложит вам ставку в другом регионе. Давно думали о смене работы? Пришло самое время изменить вектор (лучшее всего делать это с 1 июня по 12 июля). Чтобы вы ни задумали — все обречено на успех. Главное — правильное распределяйте время и трезво оценивайте свои силы. С июля по август вам будет немного сложно. Командировки, встречи и практически полное отсутствие свободного времени могут сыграть с вами злую шутку, но звезды советуют как можно раньше взять себя в руки и не дать временным трудностям сломить внутренний стержень.
Дева
Девы, по всем прогнозам, посаженные в конце 2023 года „ростки“ наконец пробьются сквозь почву. Все то, над чем вы трудились в последнее время, принесет заветные результаты, которые не останутся в стороне от руководства. Ваш пик карьеры придется на июль, так что ждите повышения и премий. Только постарайтесь поменьше рассказывать окружающим (а уж тем более коллегам) о своих амбициозных планах. Далеко не все из них искренне порадуются за вас. Возможно, некоторые так и вовсе устроят тайный заговор, чтобы сместить вас с места, но вы не поддавайтесь. Просто продолжайте работать, как делали раньше, и это будет лучшим аргументом в вашу пользу.
Весы
Весы, если вы давно задумывались над тем, чтобы открыть собственное дело, то время пришло. Конечно, на пути вас могут поджидать трудности, но разве это повод отступать? Если ошибетесь, то вынесите урок и идите дальше. Для тех, кто остается в найме, стоит быть крайне осторожными с марта по апрель. В этот период график будет крайне нестабильным, а задачи — непосильными. Все это будет постоянно наталкивать вас на мысль о том, чтобы сменить работу, но постарайтесь не рубить сплеча и несколько раз все хорошенько обдумать, прежде чем принять решение. В августе все нормализуется, а дальше дело останется только за вами и вашими стремлениями.
Скорпион
Скорпионы, не удивляйтесь, что, как только вы вернетесь с длинных праздников, работа покажется вам совершенно пустым занятием. Вас будет терзать мысль о том, что вы просто тратите здесь свое время, пока где-то пропадают отличные перспективы. Постарайтесь дать себе время адаптироваться после праздников и еще раз взвесить все за и против. Звезды советуют повременить с принятием радикального решения до апреля, ведь именно в этом месяце у вас на горизонте маячит повышение. Главное — ведите себя сдержанно и не вступайте в перепалки с коллегами. Терпение — ваш главный козырь, и если вы его примените, то все враги исчезнут сами по себе.
Стрелец
В начале года у вас могут появиться навязчивые мысли о том, что вы совершенно лишний на вашей работе. Возможно, вы „самозванец“, который недостоин занимаемой должности и вообще: чем вы там занимаетесь? Можно ли вам доверять такие ответственные задачи, которые записаны в вашем рабочем календаре? Звезды объясняют: это нормально, но постарайтесь как можно скорее выбросить подобные угрызения из головы. Зачатки этих мыслей скрываются в огромном количестве работы, с которой у вас не получается справляться в срок или так хорошо, как бы вам хотелось. Пик такого „перегруза“ придется на период с апреля по август. Поэтому, чтобы не уходить в никуда и не потерять в деньгах, выделяйте больше времени на отдых и поговорите с начальством о возможности немного снизить вашу планку. В сентябре все должно устаканиться, а ноябрь и декабрь так и вовсе станут лучшими месяцами для вашей карьеры. Пережив тот сложный период, вы получите повышение и даже наладите отношения с коллегами.
Козерог
Козероги, в самом начале 2024 года готовьтесь к повышению. То признание, которое вы так долго ждали от своего начальства, наконец произойдет. Руководство по достоинству оценит все ваши труды, так что улучшение финансового состояния окажется не за горами. Постарайтесь почаще давать волю своему энтузиазму и подпитывать трудолюбие, которое открывает перед вами лучшие карьерные двери. Наиболее успешными месяцами для вас станут: апрель, август и ноябрь. В это время вы даже можете решиться на перемены, которые принесут вам исключительно пользу.
Водолей
Водолеи, приготовьтесь: для вас год начнется уж слишком продуктивно. С февраля по март вам придется трудиться, не поднимая головы, чтобы достичь хоть какой-нибудь результат. А уже в апреле старания наконец начнут приносить свои плоды: у вас есть все шансы получить должность мечты или солидную прибавку к зарплате. Если вы задумывались о смене работы, то займитесь этим вопросом с августа по октябрь. Кстати, успех будет гарантирован, даже если вы кардинально измените деятельность. В декабре стресс наконец отступит, а график, как и зарплата, станет более стабильным.
Рыбы
Рыбы, вы наверняка помните, как много и тяжело пришлось потрудиться в 2023 году. Так вот, знайте, в ближайшие 365 дней все ваши старания наконец окупятся. Самым удачным временем для вас станет период с января по март. Приготовьтесь получить повышение зарплаты или более престижную должность. В марте, апреле и августе вам может поступить выгодное предложение о работе за границей, так что не упускайте его. И будьте начеку с коллегами. Постарайтесь избегать ссор и формулировать свои мысли четче, чтобы вас поняли правильно.