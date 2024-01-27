Повышение или кардинальная смена работы? Карьерный гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака

В наступающем году у Тельцов будут созданы все условия, которые помогут продвинуться в профессиональной деятельности. Наиболее благоприятными окажутся март, апрель и декабрь. В эти месяцы на вас свалится много новых проектов и ответственных задач, но вам под силу выдержать этот напор и показать начальству все ваши сильные стороны. Звезды прогнозируют: незамеченными они точно не окажутся. Однако не ждите награды в этот же миг. Вероятнее всего, она появится через несколько месяцев. А еще постарайтесь наладить отношения с коллегами. Возможно, среди них окажется ваш близкий друг, который не только поможет в общем деле, но и подставит плечо, если вдруг судьба преподнесет неприятные сюрпризы.

У Овнов 2024 год выдастся поистине карьерным. В промежутке с апреля по март вы будете работать не покладая рук, но ощущение того, что все старания оказываются незамеченными, то и дело будет затмевать ваш разум. Не стоит переживать, ведь уже в начале лета руководство наконец отметит все ваши заслуги. У вас есть все шансы получить долгожданное повышение и, соответственно, прибавку к зарплате. А вот в августе стоит быть осторожнее. Далеко не все коллеги искренне порадуются за ваши успехи, а потому начнут строить козни, чтобы сместить вас с Олимпа. Постарайтесь не реагировать на такие провокации и просто продолжайте делать свою работу на 100%. К ноябрю все стабилизируется, а уже в декабре вас будет ожидать новый карьерный взлет.

В конце года каждый из нас традиционно берется за подведение итогов. Некоторое из задуманного оказывается воплощенным, а что-то так и остается в папке недостигнутых целей. Многие мечтают изменить свою жизнь на 180 градусов и наконец выйти на новый уровень — в том числе и финансовый, но действуют нерешительно, ведь в этом деле нельзя рисковать, иначе есть шансы остаться у разбитого корыта.

В начале 2024 года Львы в полной мере прочувствуют, насколько же удачное время наступает в их жизни. Если вы хотели переехать, то начальство, вероятнее всего, предложит вам ставку в другом регионе. Давно думали о смене работы? Пришло самое время изменить вектор (лучшее всего делать это с 1 июня по 12 июля). Чтобы вы ни задумали — все обречено на успех. Главное — правильное распределяйте время и трезво оценивайте свои силы. С июля по август вам будет немного сложно. Командировки, встречи и практически полное отсутствие свободного времени могут сыграть с вами злую шутку, но звезды советуют как можно раньше взять себя в руки и не дать временным трудностям сломить внутренний стержень.

Раки, грядущий год окажется для вас мегапродуктивным. Дело в том, что уже в январе планеты вашего зодиака поменяют свое положение. Сатурн и Юпитер займут десятый дом, а Солнце и Марс — шестой. Благодаря такой перестройке, вы начнете ощущать в себе „суперсилы“, которые позволят быстро реагировать на задачи и щелкать их как орешки. Проблем с коллегами на горизонте тоже не предвидится: планеты позаботятся о том, чтобы в вашем общении все шло по-дружески. Во второй половине года вас будет поджидать повышение в должности, так что переживать о том, как свести концы с концами, вам не придется.

Близнецы, астрологи предупреждают: в 2024 году будет много соблазнов увеличить свой капитал, но быстрые заработки и легкие деньги вам категорически противопоказаны. В противном случае вас ждет испорченная репутация, потеря большей части нажитого и горькое увольнение. Сфокусируйте внимание на своей обычной деятельности, которая может принести вам гораздо больший успех. Все рабочие задачи будут решаться как по маслу, а коллеги начнут завидовать вашей „суперспособности“. Если у вас не очень хорошие отношения с руководителем, то самое время их наладить. На случай, если вдруг вы решитесь сменить место работы, то наиболее благоприятными периодами станут: с 7 по 31 марта и с 18 сентября по 13 октября.

Девы, по всем прогнозам, посаженные в конце 2023 года „ростки“ наконец пробьются сквозь почву. Все то, над чем вы трудились в последнее время, принесет заветные результаты, которые не останутся в стороне от руководства. Ваш пик карьеры придется на июль, так что ждите повышения и премий. Только постарайтесь поменьше рассказывать окружающим (а уж тем более коллегам) о своих амбициозных планах. Далеко не все из них искренне порадуются за вас. Возможно, некоторые так и вовсе устроят тайный заговор, чтобы сместить вас с места, но вы не поддавайтесь. Просто продолжайте работать, как делали раньше, и это будет лучшим аргументом в вашу пользу.

Весы

Весы, если вы давно задумывались над тем, чтобы открыть собственное дело, то время пришло. Конечно, на пути вас могут поджидать трудности, но разве это повод отступать? Если ошибетесь, то вынесите урок и идите дальше. Для тех, кто остается в найме, стоит быть крайне осторожными с марта по апрель. В этот период график будет крайне нестабильным, а задачи — непосильными. Все это будет постоянно наталкивать вас на мысль о том, чтобы сменить работу, но постарайтесь не рубить сплеча и несколько раз все хорошенько обдумать, прежде чем принять решение. В августе все нормализуется, а дальше дело останется только за вами и вашими стремлениями.

Скорпион

Скорпионы, не удивляйтесь, что, как только вы вернетесь с длинных праздников, работа покажется вам совершенно пустым занятием. Вас будет терзать мысль о том, что вы просто тратите здесь свое время, пока где-то пропадают отличные перспективы. Постарайтесь дать себе время адаптироваться после праздников и еще раз взвесить все за и против. Звезды советуют повременить с принятием радикального решения до апреля, ведь именно в этом месяце у вас на горизонте маячит повышение. Главное — ведите себя сдержанно и не вступайте в перепалки с коллегами. Терпение — ваш главный козырь, и если вы его примените, то все враги исчезнут сами по себе.

Стрелец