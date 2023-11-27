Секс и отношения
27.11.2023, 08:32

Сологамия. Почему все больше женщин выходят замуж за… самих себя?

 
Анита Седлиня
Delfi Life (Латвия)
ФОТО: Kyle Roxas | Pexels

Ключ к счастью — здоровые и прочные отношения. А что сделает их более прочными, если не отношения с самим собой? В Японии распространена практика „сологамии“, которая означает женитьбу на себе. Как это устроено, разбирался Delfi Life.

В эпизоде сериала „Секс в большом городе“ 2003 года A Woman’s Right to the Shoe героиня Керри Брэдшоу заявила своей подруге, что будет сопротивляться стигме незамужней женщины и планирует выйти замуж за себя. И 14 лет спустя бразильская супермодель Адриана Лима именно так и поступила — вышла сама за себя замуж, устроив в Монако символическую церемонию. Сегодня все больше людей начинают практиковать торжественное бракосочетание „соло“, а свадебные и туристические агентства предлагают такую услугу.

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