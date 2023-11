Сологамия. Почему все больше женщин выходят замуж за… самих себя?

В эпизоде сериала „Секс в большом городе“ 2003 года A Woman’s Right to the Shoe героиня Керри Брэдшоу заявила своей подруге, что будет сопротивляться стигме незамужней женщины и планирует выйти замуж за себя. И 14 лет спустя бразильская супермодель Адриана Лима именно так и поступила — вышла сама за себя замуж, устроив в Монако символическую церемонию. Сегодня все больше людей начинают практиковать торжественное бракосочетание „соло“, а свадебные и туристические агентства предлагают такую услугу.