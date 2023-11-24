Почему нам ни в коем случае нельзя допивать вчерашний чай: шокирующая правда!

Многие из нас не видят проблемы в том, чтобы утром выпить заваренный еще предыдущим вечером чай, предварительно разогрев его в микроволновке или добавив в кружку кипятка. Однако на самом деле делать этого категорически нельзя, и вот почему!

Ученые пришли к мнению, что уже через 15 минут после заваривания чая в нем образуются вредные вещества. Вчерашний же чай и вовсе лишается всех полезных ферментов и витаминов: вместо них в напитке начинают активно размножаться грибковые споры и опасные бактерии.

Определить наличие этих самых бактерий в чае очень просто. Если напиток затянула тонкая пленка, сигнализирующая об окислительных процессах, то пить его уже нельзя. Употребление вчерашнего чая грозит целым рядом неприятных последствий для нашего организма.

Пленка на напитке обволакивает стенки желудка и кишечника и тем самым препятствует попаданию полезных веществ в организм человека. Таким образом, вчерашний чай может спровоцировать не только образование язвы, гастрита и панкреатита, но и вызвать аллергию, а также кровоточивость десен, судороги и головокружения.