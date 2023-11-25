Силы удвоятся, прокрастинация отступит: разбор от астролога Ирины Варнес на ближайший месяц

Итак, мы движемся к полнолунию и у нас ярко выражен знак Скорпиона. Сейчас там находятся Марс, это его знак, Солнце и Меркурий. У каждого знака есть свой владелец, или управитель. Когда управитель приходит в свой знак, или свою обитель, он там чувствует себя прекрасно! Как и хозяин, которой заботится о своем жилище, так и планета-управитель начинает наводить порядок в своем знаке. Марс заходит в знак Скорпиона примерно каждые два года.

Что это значит для нас? Наши силы удвоятся, но мы их не будем тратить на опрометчивые действия, а наоборот, используем их там, где это необходимо. Мы будем больше делать то, что требуется в данный момент, прокрастинации станет значительно меньше. Будут силы даже разобрать завалы, на которые раньше не хватало сил.

Также, если вы устали эмоционально, у вас откроется запас психической силы, появится второе дыхание.

С другой стороны, избыток энергии может привести к вспышкам гнева, проснется критик, который будет надоедать окружающим, появятся подозрения, необоснованная ревность, или детское желание, чтобы все было по-моему. Поэтому если вы не работаете физически запишитесь в спортклуб, или найдите, что можно починить, разобрать, очистить. Действуйте!

В отношениях хочется чтобы все было „правильно“, понятно, конкретно, но сильный Марс будет тянуть на себя и напоминать что все мы созданы из плоти и крови. И это прекрасный транзит для того, чтобы узнать свою сексуальность, реализовать свои фантазии.

Солнце вышло из знака падения, иммунной системе станет легче справляться с инфекциями. Уверенность в собственных силах возрастает, и может быть тенденция к проявлению силы, не обязательно физической, чтобы доказать свою правоту. В это время легко ненамеренно обидеть, оскорбить человека, нарушить его границы.