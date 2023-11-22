Подготовьтесь к праздникам заранее и сэкономьте деньги!

Распоряжайтесь кошельком с умом и извлекайте максимальную выгоду из черных предложений. Вот 3 совета, как это сделать.

Запланируйте необходимые покупки на период кампании!

Чтобы максимально сэкономить, заранее составьте список покупок необходимых продуктов, будь то запас повседневных продуктов в шкафу или вещи, необходимые для праздников. В период „Черной недели“ у Maxima есть супер-предложения в 27 категориях товаров: от детского питания до чистящих средств. Не делайте импульсивных покупок, которые легко совершить именно во время таких масштабных кампаний, лучше планируйте все заранее.

Подумайте уже о подарках и добавьте их в список.

Черная пятница – идеальное время, чтобы заранее купить подарки под елку. В период „Черной недели“ в магазине Maxima можно найти с большой скидкой товары для дома, конструкторы Lego, различные детские игрушки, одежду и обувь, а также небольшую бытовую и кухонную технику. В этом сезоне в Maxima особенно большой и широкий выбор игрушек и, конечно же, по очень хорошим ценам.

Не забудьте про атмосферу Рождества в вашем доме!

Декабрь уже не за горами, и дома становятся яркими и наполненными рождественским настроением. В Maxima со скидкой 40% продаются и рождественские декорации, например – украшения, искусственные елки и электрические гирлянды. А также свечи, ароматы для дома и тематический домашний текстиль: скатерти, пледы и полотенца. К радости детей, рождественские адвент-календари также стоят на 40% дешевле.

„Черная неделя“ в Maxima – это идеальная возможность не только сэкономить, но и подготовиться к предстоящим праздникам. Составьте список покупок и следите за предложениями этой недели, которые можно найти здесь.

Сделайте свои праздники беззаботными, начав готовиться заранее!